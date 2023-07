Cadáver é encontrado amarrado e concretado em Cidade Ocidental

Segundo a corporação, a suspeita é que o cadáver seja do policial militar da reserva, Jacob Vieira da Silva, conhecido como Jacó

A Polícia Civil do Estado d e Goiás (PCGO) encontrou, na tarde desta terça-feira (18), um corpo amarrado, ensacado e concretado em uma cisterna de uma chácara na Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal.

Segundo a corporação, a suspeita é que o cadáver seja do policial militar da reserva, Jacob Vieira da Silva, conhecido como Jacó, desaparecido desde o dia 10.

A cisterna onde o corpo foi encontrado fica na chácara do enteado do militar. As buscas por Jacob iniciaram-se ontem (17), na área rural da região.