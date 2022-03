CACB realiza evento para posse da nova diretoria

A CACB tem o objetivo de fortalecer o empreendedorismo e dar suporte às associações do Brasil

Membros da nova diretoria da Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB) serão empossados no dia 30 de março, em evento no Clube Naval, em Brasília, a partir das 19h, com a presença de mais de mil convidados de forma presencial e online.

Liderados pelo engenheiro civil e novo presidente da CACB, Alfredo Cotait Neto, a nova gestão vai priorizar o fortalecimento das associações comerciais brasileiras, inclusive com a ampliação de seus serviços, de forma que todas essas entidades possam trabalhar pelo fomento do empreendedorismo no País. “Nós vamos fortalecer a nossa rede para que ela possa ajudar as micro e pequenos empresas a crescerem”, disse Cotait Neto. “Desta forma, vamos também gerar emprego e renda, movimentando a economia do País”, complementou.

A CACB é composta hoje por 27 federações, que agregam cerca de 2.000 associações comerciais e empresariais em todo o território nacional. Por adesão voluntária e mediados pelas associações, milhões de empreendedores brasileiros, pessoas jurídicas e físicas de todos os setores, estão ligados à CACB.

Cotait Neto, que também é presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de São Paulo (Facesp), destaca ainda que haverá movimentos para que federações e associações ajam em conjunto e em sintonia para incentivar as pessoas a empreenderem.

“Temos um objetivo, em comum, que é crescer juntos e fortalecer todo esse mecanismo que viemos construindo ao longo dos anos”, afirma. “Também seremos os porta-vozes das micro e pequenas empresas junto aos organismos governamentais”, complementa.

De acordo com o ex-presidente da CACB, George Pinheiro, agora presidente do Conselho Consultivo, o evento marca uma sucessão honrosa, que, segundo ele, dará continuidade a uma gestão proativa. “Nós acreditamos muito no nome do Cotait para a Presidência da confederação e temos confiança que ele fará um excelente trabalho, já atestado em sua carreira”, diz.

O evento ocorrerá em um dia de agenda cheia para a CACB. Durante a manhã, do dia 30 de março, está marcado um encontro com empresários, diplomatas e associações comerciais para o lançamento dos editais do programa AL-Invest Verde 6.0. Trata-se de uma iniciativa da União Europeia que financia empresas da América Latina para o desenvolvimento da economia verde – tais como a adesão de produtos, processos e serviços menos poluentes e mais eficientes em termos de recursos. A CACB, pelo segundo ano consecutivo, está dentro do consórcio vencedor e irá promover a abertura de editais para que empresas de toda a América Latina possam concorrer.

No mesmo dia, à tarde, ocorrerá a reunião ordinária do Conselho Deliberativo da CACB. Na ocasião, os diretores irão tratar do plano de atuação dos próximos meses, já de acordo com os objetivos estabelecidos pela nova diretoria.

Mulheres empreendedoras

Para assumir o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora (CNME), Ana Claudia Badra Cotait foi o nome escolhido. Ela será responsável por liderar um grande crescimento no número de núcleos empresariais femininos e contribuirá para o desenvolvimento da causa. Em recente evento realizado pelo Sebrae no Dia Internacional das Mulheres, Ana ressaltou a importância de ações efetivas para contribuir com o empreendedorismo feminino. “Nosso objetivo é fortalecer essas mulheres e darmos a elas todas as condições necessárias para que elas realizem seus sonhos e atinjam seus objetivos”, destacou, durante o painel “Mulheres, lideranças e transformação”, na programação do evento Sebrae Delas 2022.