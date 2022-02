Buracos em ruas de Ceilândia viram objeto de disputa política

Executar apenas demandas do deputado Fernando Fernandes, é a ordem que aparece em áudio ao qual o JBr teve acesso

Por Tereza Neuberger

Por conta das chuvas recorrentes, a região administrativa de Ceilândia encontra-se repleta de buracos nas ruas e avenidas, uma questão que é de interesse público acabou se tornando objeto de disputa política. O Delegado de Polícia e Deputado Distrital Fernando Fernandes está atualmente na gestão da administração da região. Em um áudio ao qual o Jornal de Brasília teve acesso, os serviços de tapa buracos na região recebem ordens para atender apenas às demandas do deputado.

No áudio é possível ouvir a ordem dada no grupo da Diretoria de Obras (Dirob) que é responsável pelas operações de execução de tapar buracos nas pistas da região. A ordem pede que em relação à tapa buracos devem seguir a operação de forma setorial, e “somente atendimento de demandas do administrador Fernando Fernandes e do chefe de gabinete Antônio”. O áudio é finalizado com a ordem de que as demais demandas não serão atendidas.

A administração regional de Ceilândia através da Coordenadoria Executiva, que é o setor responsável pela programação, planejamento e execução de obras públicas na cidade e tem em sua estrutura a gerência Gerência de obras (GEOB), Núcleo de Execução de Obras (NUEOB) e Núcleo de manutenção e Conservação (NUMAC), responsáveis por oferecer os serviços de manutenção da cidade entre outros o de tapa-buracos. Os moradores da região podem solicitar através da administração que os serviços sejam realizados em sua localidade.

Por toda cidade é possível ver diversas pistas esburacadas. Na região da Qnn 22, da Ceilândia (fotos), um morador informou que parece “a lua” por conta da quantidade de buracos. No conjunto D, moradores que preferiram não se identificar afirmaram que tiveram que cobrir os buracos com cimento para evitar transtornos na porta de casa. Na rua, é possível ver crianças correndo e andando de bicicleta, diante dos buracos a brincadeira pode se tornar um risco de acidente.

Ao Jornal de Brasília o administrador da região, o deputado Fernando Fernandes informou que desconhece essa ordem. “Essa informação não procede. Qualquer cidadão pode indicar o local de reparo pela ouvidoria do GDF ou pessoalmente na administração regional.”afirmou o deputado em nota.

A administração segue com a operação-tapa buracos, de acordo com o deputado a operação prioriza as demandas onde há mais reclamações na ouvidoria. Ele acrescenta que a área Sul possuía muitas reclamações e que as operações foram iniciadas pelo P Sul.

Administrador de Ceilândia, Fernando Fernandes. Foto: Tereza Neuberger/ Jornal de Brasília

“ O que dificulta a operação tapa-buracos são as chuvas”, informou o deputado que disse também que as avenidas de maior movimentação tem prioridade e que em seguida deverão seguir com operação nas pistas internas.