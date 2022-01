Briga entre tio e sobrinho termina com tiros em Brazlândia

O proprietário não apresentou a documentação da arma e foi conduzido para a 18ª DP, onde foi autuado por tentativa de homicídio

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (Gtop 36) prenderam um homem de 62 anos por tentativa de homicídio na quadra 3 do Incra 8 em Brazlândia. O suspeito foi detido após atirar contra o próprio sobrinho por conta de uma desavença de som alto, às 19h deste sábado (29).

A vítima de 28 anos estava na casa de um vizinho e o tio foi reclamar com ambos por conta da altura do som. As partes entraram em vias de fato e o senhor de 62 anos retornou pra casa.

Em seguida o homem voltou para a casa do vizinho e disparou seis vezes contra ambos, ninguém foi alvejado. O Gtop 36 foi até o local da ocorrência e as partes confirmaram o confronto.

Os policiais foram até a casa do suspeito e encontraram o revólver calibre 38. O proprietário não apresentou a documentação da arma e foi conduzido para a 18ª DP, onde foi autuado por tentativa de homicídio.