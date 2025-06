BRB convoca 50 novos analistas de TI aprovados em concurso público

O Banco de Brasília (BRB) convocará mais 50 profissionais aprovados em seu último concurso público para o cargo de analista de tecnologia da informação. Os nomes serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (18). A medida integra a estratégia de transformação digital e ampliação dos serviços da instituição.

Com jornada de 30 horas semanais, os novos analistas terão salário de R$ 10.678,42, além de benefícios como auxílio-alimentação e vale-refeição de R$ 2.308,68, auxílio-creche de R$ 659,67 e auxílios à instrução. Eles atuarão na modernização da infraestrutura tecnológica do BRB, com foco em inovação, segurança da informação e suporte a clientes e áreas internas.

Segundo o presidente do banco, Paulo Henrique Costa, a contratação está alinhada ao compromisso da instituição de oferecer soluções digitais mais seguras e eficientes. Desde 2019, mais de 1.300 novos colaboradores foram contratados via concursos públicos, segundo o BRB.

Após a entrega de documentos e realização de exames médicos, os profissionais passarão por treinamento sobre a cultura organizacional e práticas operacionais do banco.