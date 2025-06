BRB conquista 5º lugar em concessão de crédito imobiliário no país

O Banco de Brasília (BRB) atingiu mais uma marca histórica e tornou-se o quinto maior financiador imobiliário do país no ranking nacional de concessão de crédito imobiliário com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A conquista é referente à posição em valor financiado no acumulado deste ano, segundo a Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

O banco também é líder no DF com 64,2% de participação no mercado de concessão de crédito imobiliário. Novo recorde da instituição, o percentual se refere, também, ao valor financiado. Além disso, o banco foi responsável pela conquista do sonho da casa própria de 2.332 clientes e possui a liderança em relação ao número de unidades financiadas na capital brasileira.

“Esses marcos são um reflexo do nosso compromisso com a modernização e a competitividade no mercado de crédito imobiliário”, avalia o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. “Estamos orgulhosos de oferecer aos nossos clientes as melhores condições e experiências para realizar o sonho da casa própria.”

O banco segue com as melhores condições do mercado para financiamento imobiliário, com destaque para a taxa de juros a partir de 10,65% ao ano +TR para financiamento de imóveis novos em empreendimentos financiados pelo BRB.

Para imóveis novos em empreendimentos que não foram financiados pelo BRB ou imóveis usados com cota de financiamento de até 70%, a taxa é de TR + 10,79% ao ano. Imóveis novos ou usados com cota de financiamento superior a 70% e inferior a 80% têm como taxa TR + 10,89% ao ano.

O BRB tem disponível um simulador de financiamento imobiliário e uma ampla rede de atendimento com correspondentes imobiliários no DF e em outros estados. As informações sobre as unidades de atendimento e o simulador podem ser acessados no site do banco.

*Com informações do BRB