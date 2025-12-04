BRB anuncia vencedores da 1ª edição do Prêmio de Impacto Social nesta sexta (5)

Nesta sexta-feira (5), o Banco BRB anunciará, por meio de seu instituto, braço social da instituição, os vencedores da 1ª edição do Prêmio BRB de Impacto Social. A premiação destaca iniciativas de diferentes regiões do país que promovem transformação social e contribuem para o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Em sua 1ª edição, o prêmio reuniu 994 inscrições de 27 estados, que representam organizações públicas, privadas, cooperativas, instituições de ensino e organizações da sociedade civil. Entre os inscritos, sairão 6 vencedores nas categorias: Tecnologia Social Transformadora, Educação e Futuro, Mulheres que Movem o Mundo, Juventude em Movimento, Impacto Sustentável, e Inclusão e Diversidade.

Presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza ressaltou a importância do apoio a ações que transformam vidas e ampliam oportunidades para a população. “Reconhecer e valorizar projetos de impacto é parte da nossa missão de contribuir para um Brasil mais inclusivo, inovador e sustentável. Esta primeira edição do prêmio demonstra a força das organizações que trabalham pelo desenvolvimento social e reafirma o papel do BRB como parceiro ativo na construção de um futuro melhor. É uma grande satisfação para o banco apoiar e impulsionar projetos que fazem diferença em suas regiões e inspiram novas possibilidades para o País”, afirma o presidente.

O Prêmio BRB de Impacto Social ocorre em parceria técnica com o Instituto Selo Social, organização nacionalmente reconhecida por sua metodologia de avaliação, certificação e análise de impacto alinhada à Agenda 2030 da ONU.



Serviço – Prêmio BRB de Impacto Social

Data: 5 de dezembro de 2025

Horário: 19h

Local: Auditório do Centro Empresarial CNC, Brasília

Com Informações da Agência Brasília