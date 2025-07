Brazlândia e Lago Oeste recebem blitzes educativas de prevenção aos incêndios florestais no DF

A temporada de blitzes educativas voltadas à prevenção de incêndios florestais no Distrito Federal chega ao fim nesta semana com duas ações simultâneas e estratégicas. As atividades serão realizadas na manhã desta quinta-feira (3), das 8h às 12h, em dois pontos críticos: no trecho em frente ao Incra 06, em Brazlândia, e na entrada da Vila Basevi, na DF-001, no Lago Oeste.

Coordenadas pela Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF), as ações integram o Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PPCIF) e reúnem diversos órgãos, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), o Corpo de Bombeiros (CBMDF), o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), a Caesb, o Ibama, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), o Instituto Brasília Ambiental e o ICMBio.

Durante a blitz, os veículos que trafegarem pelas regiões de abordagem serão parados pelas equipes do DER-DF e da PRF. Motoristas e passageiros receberão materiais informativos e orientações de agentes ambientais sobre os riscos da queima irregular de lixo e restos de poda — principais causas dos incêndios florestais no DF.

“Essas blitzes educativas são fundamentais para aproximar o poder público da população. Informar e sensibilizar é uma das formas mais eficazes de prevenir os incêndios florestais, que colocam em risco vidas, o meio ambiente e o patrimônio público”, destaca o secretário de Meio Ambiente do DF, Gutemberg Gomes.

Um dos destaques desta última mobilização é a presença de 30 estudantes da Escola Professor Carlos Mota, localizada no Lago Oeste. Para os organizadores, o envolvimento dos jovens amplia o alcance da ação. “Muitos desses jovens moram em áreas rurais e, ao receberem essas orientações, tornam-se multiplicadores do cuidado com o meio ambiente dentro de suas famílias e comunidades”, explica a coordenação da ação.

A governadora em exercício do DF, Celina Leão, reforça a importância da participação coletiva. “O combate aos incêndios começa com a prevenção, e essa prevenção só é possível com o engajamento da sociedade. Por isso, a participação de diferentes órgãos e da comunidade é tão importante”, afirma.

Além de reduzir focos de incêndio e áreas atingidas pelas queimadas, as blitzes desempenham papel crucial na proteção de ecossistemas como a Floresta Nacional e o Parque Nacional de Brasília, que frequentemente sofrem com incêndios durante o período de seca.

Apesar do encerramento da temporada de blitzes educativas, a Sema-DF informa que a atuação preventiva continua ao longo do período crítico de estiagem, com o objetivo de preservar o cerrado, sua biodiversidade e as comunidades vulneráveis ao fogo.

Com informações da Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF)