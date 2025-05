Brasilienses aproveitam ampliação de grupos para se vacinar contra a gripe

Toda a população do Distrito Federal acima dos seis meses tem acesso à vacinação contra a gripe, com estoques garantidos nas unidades básicas de saúde (UBS). A campanha, antes restrita aos grupos prioritários, agora busca ampliar ainda mais as coberturas vacinais e reduzir significativamente a circulação do vírus, além de diminuir casos graves da doença, inclusive os óbitos causados pela Influenza.

Até o último dia 13 de maio, 272 mil doses haviam sido aplicadas ー cerca de 12 mil somente no Dia D de mobilização, realizado no dia 10 deste mês. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), o estoque atual é de 300 mil doses. À medida que as vacinas forem aplicadas, a SES poderá solicitar novas remessas ao Ministério da Saúde.

A vacina, atualizada anualmente, oferece proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e B, e pode ser aplicada simultaneamente a outras vacinas do calendário básico de imunização. “Desde o início da campanha, temos recebido principalmente idosos e crianças, com boa adesão. Os pais têm trazido as crianças para vacinar, o que mostra que a população reconhece a eficácia da vacina. Sempre que a campanha é ampliada, a resposta costuma ser positiva”, explica a gerente da UBS 1, Fernanda Santana.

Fernanda também ressalta que a campanha está aberta e, assim como no ano passado, há possibilidade de extensão até o fim do ano, o que dá mais tempo para as pessoas procurarem a unidade com calma.

Fernanda Santana: “Na segunda-feira (19), tivemos um movimento muito bom aqui na UBS. Foi praticamente um recorde, pois aplicamos cerca de 549 doses”

“Na segunda-feira (19), tivemos um movimento muito bom aqui na UBS. Foi praticamente um recorde, pois aplicamos cerca de 549 doses, tanto para o público que já estava contemplado quanto para as novas faixas etárias incluídas agora”, destaca.

Embora todos possam se vacinar agora, a unidade reforça o foco nos grupos prioritários, que têm maior risco de complicações. Além disso, qualquer pessoa pode procurar a UBS mais próxima de casa, mesmo que não resida naquela área, pois todas as unidades estão com portas abertas para a vacinação.

O médico Vitor Pinheiro dá o exemplo aos pacientes e sempre se imuniza

Nesta época do ano, quando começa a esfriar, a aglomeração entre as pessoas aumenta e as doenças respiratórias se espalham com mais facilidade. Todo ano, o médico Vitor Pinheiro, 33 anos, se vacina ー até porque precisa dar o exemplo para os pacientes. “Às vezes, a gente se acostuma com quadros leves de infecções respiratórias, mas muitos só são leves porque já estamos vacinados. Por isso, é fundamental estar com a imunização em dia, para não ser justamente aquela pessoa que dá o azar de desenvolver um quadro mais grave”, ressalta.

As salas de vacinação espalhadas pelo DF estão preparadas para receber os brasilienses. O corretor de imóveis Henrique Roncato, 46, destacou que o atendimento na UBS 1 foi rápido. “Muita gente deixa de vir achando que vai enfrentar filas grandes, mas hoje o atendimento foi rápido, tudo fluiu bem. Um atendente do GDF conversou com a gente na fila, explicou sobre a vacina, passou as informações”, afirma. Ele também ressalta a importância de conscientizar a população a se vacinar e a acreditarem na ciência.

O atendimento na Unidade Básica de Saúde 5 do Recanto das Emas não foi diferente. “Nossa equipe está orientando o tempo todo e, quando necessário, faz até uma busca ativa aqui na recepção para explicar a importância da vacina. Essa orientação é essencial, especialmente para combater desinformações que circulam nas redes sociais”, explica o supervisor da unidade, Melchior Brito. Ele conta que desde quando a vacinação foi liberada para todo o público, a adesão tem sido muito boa, pois a população da região apareceu em massa logo no primeiro dia e, nesta terça-feira (20) o movimento também foi intenso.

Aos 7 anos, Valentina Guimarães tomou a vacina e garante que dói “só um pouquinho”

Valentina Guimarães, 7, tomou a vacina contra a gripe e, apesar de dizer que “doeu um pouquinho”, reforçou que se vacinar é importante: “Faz bem para a saúde, para não adoecer”. Quem a levou até a UBS foi a mãe dela, Isis Souza, 40, acompanhada também pelo irmão da menina, que já havia se vacinado anteriormente. “A mamãe sempre me traz aqui. Às vezes eu choro, mas eu me vacino”. Para garantir a segurança de toda a família, Isis segue atenta às campanhas de vacinação.

Como se vacinar

Para receber o imunizante, é necessário apresentar documento de identidade com foto, e se possível a caderneta de vacinação. Os imunizantes estão disponíveis nas 164 salas de vacina nas Unidades básicas de saúde (UBSs) do DF. A lista completa dos locais pode ser consultada no site da SES-DF.

Doença

O vírus influenza é atualmente a principal causa do aumento de óbitos por doenças respiratórias no Brasil. De acordo com estudo do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), a vacinação contra a gripe reduz em até 35% o risco de hospitalizações entre pessoas dos grupos de alto risco.

*Informações de Karol Ribeiro, da Agência Brasília