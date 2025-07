Brasiliense Pietra Sena é vice-campeã mundial de muay thai na Itália

A jovem brasiliense Pietra Sena, de apenas 17 anos, conquistou o vice-campeonato mundial de muay thai, realizado entre os dias 22 e 29 de junho, em Verona, na Itália. Esta foi sua primeira participação internacional, e a atleta brilhou ao alcançar a medalha de prata na competição, enfrentando adversárias de alto nível técnico.

A ida de Pietra ao mundial só foi possível graças ao apoio do Programa Compete Brasília, da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SEL-DF), que arcou com as passagens aéreas da lutadora. Os demais custos da viagem foram cobertos por uma campanha liderada pela própria atleta, que mobilizou a comunidade, buscou parcerias e realizou diversas ações para arrecadar recursos.

“Foi uma experiência única. Lutei com atletas extremamente técnicas e saio desse campeonato ainda mais motivada. Foi uma honra dividir o ringue com pessoas que admiro tanto”, declarou Pietra, que agora volta aos treinos com foco em disputar o Campeonato Brasileiro e se preparar para novos desafios internacionais.

A trajetória da jovem chamou a atenção da SEL-DF. “Histórias como a da Pietra mostram o impacto direto das nossas políticas públicas de incentivo ao esporte. O Compete Brasília cumpre seu papel ao garantir acesso a oportunidades e ajudar nossos atletas a irem cada vez mais longe”, afirmou o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira.

Para o futuro, Pietra mira alto. Determinada, a brasiliense já estabeleceu como meta chegar ao UFC, principal organização de lutas do mundo. “Isso é só o começo. Meu sonho é ser campeã mundial e estou cada vez mais perto. Vocês ainda vão celebrar muitas vitórias minhas”, afirmou, confiante.

*Informações da Agência Brasília