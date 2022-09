Brasiliense Pedro Clerot representa o Brasil no FIA Motorsports Games, na França

Nascido em Brasília, Pedro Clerot descobriu o amor e o dom para pilotar, em 2016, quando tinha apenas 9 anos

Após dois anos, o FIA Motorsport Games volta a acontecer e a segunda edição será entre os dias 26 e 30 de outubro. Atualmente, um dos nomes mais promissores do automobilismo brasileiro, Pedro Clerot representará o Brasil na . O piloto brasiliense vai competir na categoria Fórmula 4, no circuito Paul Ricard, na França.

Pilotando o primeiro F4 com motor híbrido, o jovem de 15 anos está muito animado e tem boas expectativas para a competição. “É uma honra poder representar o Brasil no FIA Motorsport Games. A ideia da competição é realmente interessante, trazer várias nacionalidades para competirem, em diversos tipos de categorias do mundo do esporte a motor. Fico feliz de ter sido indicado pela CBA, deixo aqui, inclusive, o meu muito obrigado, e espero trazer o melhor resultado possível para casa”, disse Clerot, líder do campeonato da F4 Brasil

Com algumas experiências em circuitos internacionais, Pedro já correu em pistas italianas, como Misano, Monza e Ímola, e agora tem a chance de conhecer o circuito localizado em Le Castellet, na França. “Andei em Paul Ricard somente no simulador, mas do que vejo de outras categorias, é um circuito interessante e acredito que vou aprender rápido”, completa o brasiliense.

Antes de desembarcar em solo francês, Clerot defende a liderança da F4 Brasil, e disputa a etapa de Goiânia, marcada para os dias 22 e 23 de outubro. Logo depois o jovem viaja para competir o FIA Motorsport Games, que começa no dia 26 do mesmo mês.

Sobre o piloto

Foto: Arquivo Pessoal

Nascido em Brasília, Pedro Clerot descobriu o amor e o dom para pilotar, em 2016, quando tinha apenas 9 anos. No mesmo ano, se destacou nos campeonatos oficiais de Kart, e conquistou um bi-campeonato na categoria Júnior Menor. Após muita evolução e longos períodos de treinamento, Clerot disputou e foi vice-campeão do paulista de Kart em 2019. Em 2021, o garoto se sagrou campeão da Fórmula Delta e agora almeja novos desafios na F4.