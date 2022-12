Brasiliense leva troféu da F4 Brasil

Na próxima temporada, Clerot disputará a F4 Espanhola, um dos mais fortes campeonatos da modalidade no mundo

O brasiliense Pedro Clerot finalizou a temporada como campeão da temporada de 2022 da F4 Brasil, levando o troféu na primeira edição da história da categoria do país, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O jovem piloto de 15 anos conquistou 7 vitórias e esteve presente 11 vezes no pódio.

Com uma temporada brilhante, o brasiliense triunfou em todas as pistas em que correu na temporada. Pedro somou 276 pontos, conquistou 7 vitórias e subiu ao pódio mais de 10 vezes. “Foi uma temporada muito positiva, e que esse troféu representa o ano bem-sucedido que nós tivemos. Agradeço a todos da equipe, que trabalharam muito para que eu pudesse buscar esse campeonato, aos meus pais, por sempre me apoiarem, e a todos que torceram por mim”, comentou o piloto.

Na próxima temporada, Clerot disputará a F4 Espanhola, um dos mais fortes campeonatos da modalidade no mundo. O piloto correrá pela equipe MP Motorsport. “Torço para que seja uma temporada muito vitoriosa e de muito aprendizado”, fala Clerot.