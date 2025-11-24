Brasília terá tempo instável com previsão de tempestade para a semana 

Por Larissa Barros

Brasília terá uma semana de tempo instável, com chuvas diárias, temperaturas mais baixas e umidade elevada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As mínimas devem variar entre 18°C e 19°C, enquanto as máximas ficam entre 24°C e 26°C.

De acordo com o meteorologista Wendell Max Barbosa Fialho, embora a maior parte das precipitações esperadas para a semana seja de intensidade moderada, a quinta-feira (27/11) merece atenção. Há previsão de tempestades, incluindo possibilidade de queda de granizo. Segundo ele, não é possível delimitar regiões específicas que possam ser mais afetadas, já que a chuva deve ser distribuída de forma homogênea pelo Distrito Federal.

Essa instabilidade contínua também influencia diretamente a sensação térmica e os índices de umidade. Wendell explica que a presença constante de nuvens e precipitações tende a reduzir as temperaturas e elevar a umidade relativa do ar ao longo dos próximos dias. “A ocorrência de precipitação favorece a diminuição das temperaturas e o aumento da umidade relativa do ar”, reforça.

O padrão observado, segundo o especialista, está dentro do esperado para este período do ano, quando há maior disponibilidade de umidade e temperaturas mais elevadas, combinação que favorece a formação das chuvas típicas da estação.

Diante desse cenário, o Inmet recomenda atenção às condições do tempo. Em caso de enxurradas, é indicado proteger documentos e objetos de valor em sacos plásticos. Já durante rajadas de vento, a orientação é evitar se abrigar sob árvores e não estacionar veículos próximos a torres de energia ou placas de publicidade. Para orientações adicionais, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199, e o Corpo de Bombeiros Militar pelo 193.