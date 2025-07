Brasília terá sede própria da Fundação Athos Bulcão

No dia em que completaria 107 anos, o pintor e escultor Athos Bulcão foi homenageado com a concessão oficial de um terreno para a construção da sede da fundação que leva seu nome. A assinatura do termo de concessão aconteceu nesta quarta-feira (2), em solenidade no Foyer da Sala Martins Pena, do Teatro Nacional Claudio Santoro, com a presença da governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão.

A Fundação Athos Bulcão terá uso do terreno por 35 anos. A área, de 1.225 metros quadrados, está localizada no Lote 12 do Setor de Divulgação Cultural (SDC), entre o Eixo Cultural Ibero-Americano e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O espaço estava sob responsabilidade da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF) e, por ser uma fundação privada, a concessão foi viabilizada por meio de um projeto de lei enviado pelo Executivo e aprovado pela Câmara Legislativa do DF em 17 de junho.

A futura sede será construída com projeto arquitetônico assinado por João Filgueiras Lima, o Lelé, parceiro de longa data de Athos Bulcão. O complexo cultural contará com teatro/auditório com capacidade para 180 pessoas, sala multiúso, museu, galeria, loja, café, cobertura ondulada e uma grande claraboia central, permitindo iluminação natural. De acordo com a lei sancionada, todas as despesas com a construção, licenciamento, tributos e exigências legais ficarão a cargo da fundação, que terá até cinco anos para concluir a obra.

Durante a cerimônia, Celina Leão exaltou a importância do artista para a identidade cultural do DF. “Athos transformava a arquitetura em arte. Ele deu vida ao concreto com seus desenhos e é um dos artistas plásticos mais prestigiados da arte moderna”, afirmou.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, também destacou a relevância do momento: “Athos ainda não tinha um espaço reservado à sua memória, o que é fundamental para manter viva sua obra que tanto representa Brasília”.

A fundação, criada em 1992, nunca teve uma sede própria. Até hoje, suas atividades funcionam em imóvel alugado. A secretária executiva da instituição, Valéria Cabral, comemorou o feito histórico. “Depois de 16 anos de luta, vamos finalmente poder oferecer uma casa mais ampla ao Athos. É uma forma de retribuir tudo o que ele fez por essa cidade”, declarou.

Athos Bulcão nasceu no Rio de Janeiro, em 1918, mas foi em Brasília que consolidou sua carreira. Em 1958, a convite de Oscar Niemeyer, passou a integrar a equipe de artistas que colaboraram com o projeto arquitetônico da nova capital. Com formas geométricas e abstratas inconfundíveis, suas obras estão espalhadas por Brasília: são mais de 200 criações entre painéis de azulejo e em relevo, pinturas em tinta acrílica e tapeçarias, como a empena do Teatro Nacional e obras raras na Catedral Metropolitana.