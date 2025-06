Brasília sedia 18ª Marcha pela Vida, em 10 de junho

Com o apoio da Secretaria da Família e Juventude do Distrito Federal (SEFJ-DF), Brasília será palco da 18ª Marcha Nacional pela Vida, contra o aborto, no dia 10 de junho, a partir das 14h, na Esplanada dos Ministérios. A edição deste ano tem como tema “Salvem os humanos!”.

Organizada pelo Movimento Nacional da Cidadania pela Vida – Brasil Sem Aborto, a manifestação começa próximo ao Museu da República, com uma caminhada até o Congresso Nacional. O ato busca garantir a preservação do direito à vida desde a concepção, conforme previsto na Constituição Federal, e pressionar pela aprovação de projetos que protejam os nascituros e as gestantes.

Entre as principais pautas defendidas pelo movimento estão a aprovação do Estatuto do Nascituro (PL 478/2007), a garantia do direito à vida desde a concepção (PEC 164/2012), a instituição do Dia do Nascituro (PL 2611/2021 e PL 4281/2023), a suspensão da Resolução nº 258/2024 do Conanda (PDL 03/2025), além da aprovação dos projetos de lei 1904/2024 e 1301/2025, que visam proibir o procedimento de assistolia fetal.

O titular da SEFJ-DF, Rodrigo Delmasso, destacou o compromisso da secretaria: “A SEFJ está à disposição da população para atender às suas demandas, nos mais variados contextos em que é solicitada, dentro do que a lei permite”.

Para Allan Araújo, presidente da Associação Nacional da Cidadania pela Vida (Adira), o apoio da SEFJ é essencial: “O apoio da SEFJ é fundamental e formaliza, junto à sociedade civil, essa importante iniciativa de defesa da vida desde a concepção, por meio da 2ª Marcha Distrital pela Vida, que integra o calendário comemorativo do GDF”.

A marcha integra o calendário oficial do Governo do Distrito Federal e reforça a mobilização em prol da defesa da vida desde a fecundação.

Com informações da Secretaria da Família e Juventude (SEFJ-DF)