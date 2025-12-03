Brasília registra quase 90 mil turistas estrangeiros e ganha “turistômetro” 

Por Caroline Purificação

Com 80.966 turistas estrangeiros registrados entre janeiro e setembro de 2025, Brasília passa a figurar entre os principais destinos que servem como porta de entrada para este público no Brasil. Escolhida pela Embratur, a capital ganhou um painel que mostra em tempo real o número de visitantes estrangeiros que entram no país até dezembro deste ano. Chamado de “turistômetro”, ele foi instalado na Esplanada dos Ministérios, próximo a Biblioteca Nacional, no dia 24 de novembro deste ano.

A iniciativa faz parte de uma série de comemorações em relação ao recorde de 8 milhões de turistas internacionais que o Brasil atingiu neste ano. A Embratur realiza essa contagem desde 1970. Além de Brasília, o Rio de Janeiro também recebeu um “turistômetro”.

Segundo informações da Secretária de Turismo do Distrito Federal (Setur-DF), os quase 90 mil turistas estrangeiros recebidos representam um crescimento de 75,6% em relação ao ano de 2024 (com 46.105 visitantes). A porcentagem é expressiva e está acima da média nacional de 42%.

“O turistômetro é um símbolo de força e transparência na divulgação dos números que movimentam o setor. Esse avanço confirma o protagonismo da capital no mapa do turismo e reforça que estamos preparados para receber quem chega”, explica Cristiano Araújo, secretário da Setur.

Cristiano Araújo, secretário da Setur-DF | Crédito: Ana Carolina/Setur

Fábio Montanheiro, gerente de Informação e Inteligência de Dados da Embratur, informou ao Jornal de Brasília que “a ideia de instalar esse turistômetro tanto no Rio de Janeiro quanto aqui em Brasília é para oferecer essa informação ao cidadão, para que ele saiba que é parte integrante desse projeto”.

Além do turismo cívico e de eventos, em especial o de negócios, a Embratur tem investido também para atrair atenção dos viajantes para as atividades ligadas à natureza. “Ao oferecer atividades que complementam essa visitação, você faz com que o turista permaneça mais no local e que a pessoa que já conhece Brasília volte para fazer outras atividades. A gente também está trabalhando para chamar atenção para o entorno do Distrito Federal”, afirma ele.

Brasileiros e africanos fazem tour por Brasília

Brasília se destaca entre os visitantes pela arquitetura e pelos museus que representam a modernidade da capital. Um grupo de estudantes estrangeiros dos cursos de mestrado e doutorado do Instituto Federal Goiano (IFG) está em Brasília para conhecer a cidade. E um ponto turístico que chamou a atenção de todos foi o Museu Nacional de Brasília. Entre eles estão nigerianos e moçambicanos, por exemplo.

Grupo de africanos visitando o Museu Nacional de Brasília | Crédito: Caroline Purificação

Algardás Damião, moçambicano, é aluno do mestrado no IFG e comentou ao Jornal de Brasília que é a segunda vez dele na região. “Brasília é uma cidade muito bem estruturada. É um lugar muito atrativo e bem organizado. E é por essa razão que estamos aqui, para visitar os museus e saber a história do povo brasileiro. E espero que isso possa nos ajudar a encontrar mais similaridades entre os nossos povos”, relata ele.

Moçambicano Algardás Damião em visita à Brasília | Crédito: Caroline Purificação

Outro integrante do grupo é o nigeriano Franklin, também mestrando no IFG. Ele informou que teve mais dificuldades na adaptação quando chegou ao Brasil, mas que foi muito bem recebido pelos brasileiros. “Esse museu é muito bonito. Eu gosto da capital, é limpa e organizada. Estou muito feliz e grato ao povo brasileiro. E vou continuar aprendendo a língua de vocês”, comenta o nigeriano.

Franklin, nigeriano, em visita ao Museu Nacional de Brasília | Crédito: Caroline Purificação

Além dos visitantes do exterior, Brasília também se destaca entre os brasileiros. O professor da Universidade Federal do Tocantins, Kaique Caldas, está na capital por meio de um projeto de extensão e aproveitou para levar um grupo de estudantes para conhecer a cidade.

Turistas africanos em visita ao Museu Nacional de Brasília | Crédito: Caroline Purificação

“Eu trouxe um grupo de 15 estudantes para poder visitar e a maioria ainda não conhecia o local. A capital possui muitos atrativos e eles estão muito empolgados. A cidade é muito acolhedora, hoje visitamos o museu e a biblioteca e tem sido muito gratificante”, informa o professor.