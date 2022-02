Brasília recebe primeiro grupo de refugiados afegãos no Brasil

Grupo de 30 pessoas, perseguido pelo Talibã, chega nesta terça-feira no aeroporto

O Distrito Federal recebe o primeiro grupo de refugiados do Afeganistão no país nesta terça-feira (22). Eles chegaram ao Brasil na manhã de hoje, em São Paulo, e acabam de pousar no Aeroporto de Brasília.

São ao todo 76 refugiados, sendo 30 pessoas chegando neste primeiro momento, outras 27 no próximo sábado (26), e outras 19 na semana que vem.

Eles vêm do Paquistão, país que primeiro os recebeu após a fuga da nação que foi ocupada pelo grupo extremista Talibã, em 15 de agosto do ano passado, que instalou o regime autoritário após a retirada das tropas dos Estados Unidos da região.

No DF eles ficarão instalados em uma chácara da igreja Núcleo da Fé, que será responsável pela hospedagem e cuidados dos afegãos refugiados nos próximos 15 dias. Lá, toda a documentação para o recebimento no país como migrantes será protocolada.

Após esse período, serão adotados por igrejas de outros estados brasileiros, com o intuito de acolhê-los na nação, ajudando com empregos, cuidados das famílias e auxiliando na garantia da inserção na cultura brasileira.

Todos já foram testados para a covid-19, com resultado negativo, e vão cumprir os protocolos de vacinação, com imunizantes comuns à população brasileira, contra doenças típicas do ambiente tropical e também contra o novo coronavírus.