Brasília recebe etapa nacional do vôlei de praia com entrada gratuita

De 26 a 29 de junho, o Estacionamento dos Arcos Olímpicos da Arena BRB Mané Garrincha será palco da 1ª Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia – Challenger 2025, dentro da programação do Brasília Open de Vôlei de Praia. A entrada é gratuita em todos os dias do evento.

Além da etapa do circuito, também será disputado o Torneio de Vôlei de Praia Sub-21, que funcionará como classificatório para o regional da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A estrutura vai muito além das quadras: haverá boulevard, beach club, área gastronômica variada, ações de marcas e atividades interativas para toda a família.

“Brasília tem uma forte tradição no vôlei de praia e revelou grandes nomes para o cenário nacional, por isso merece receber uma estrutura como esta, que integra esporte, lazer e desenvolvimento social”, destacou o secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira.

A competição contará com atletas de mais de 15 estados e forte presença local, com nomes como Léo Vieira, Solange, Ângela e Teresa, representantes do Distrito Federal no circuito. A presença desses esportistas é vista como inspiração para novos talentos da região.

A programação oficial do evento inclui:

26/06 (quinta): Torneio Qualificatório

Torneio Qualificatório 27/06 (sexta): 1ª e 2ª rodada da Fase de Grupos

1ª e 2ª rodada da Fase de Grupos 28/06 (sábado): Grupos, Quartas de Final e Semifinais

Grupos, Quartas de Final e Semifinais 29/06 (domingo): Finais e Disputa de 3º Lugar

O Brasília Open de Vôlei de Praia é realizado pelo IBRH com apoio Master da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal.

*Informações da Agência Brasília