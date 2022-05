Brasília quer se tornar o novo centro de eventos náuticos internacionais

Feira inédita de barcos na região que ocorre em junho deve gerar mais de R$ 150 milhões em negócios

Segundo dados da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, a capital desponta como destino náutico ao oferecer segurança, excelentes condições de navegabilidade no Lago Paranoá e infraestrutura. Feira inédita de barcos na região que ocorre em junho deve gerar mais de R$ 150 milhões em negócios.

Maio, 2022 – Considerada a quarta maior frota de barcos do Brasil, com mais de 55 mil embarcações navegando pelo Lago Paranoá e região, um dos maiores lagos artificiais da América Latina e com excelentes condições de navegabilidade, Brasília deve se tornar o principal destino para eventos náuticos internacionais do país. Localização estratégica, que também facilita a atração de consumidores da náutica procedentes das regiões Centro-Oeste e Norte do país; facilidade de acesso por meio do Aeroporto Internacional JK que é o terceiro maior em número de passageiros do Brasil, além de excelente infraestrutura de turismo e serviços, para atender um público exigente, são mais diferenciais, sem falar das belezas naturais.

Com intuito de potencializar ainda mais o desenvolvimento do turismo náutico e de eventos na região, a cidade foi a escolhida para sediar a primeira edição do Internacional Bombarco Show, feira organizada pelo maior canal de negócios náuticos do Brasil que ocorre de 9 a 12 de junho, às margens do Lago Paranoá. Além disso, o grupo já é consagrado no mercado pela promoção de eventos de sucesso como o Virtual Bombarco Show e o Prêmio Bombarco Baleia de Ouro (o “Oscar” da náutica brasileira).

“Brasília está mais do que pronta para receber eventos da magnitude do Internacional Bombarco Show 2022. Segundo dados do Ministério do Turismo, os eventos são responsáveis por 34% dos turistas que visitaram a cidade nos últimos anos. Especialmente em 2021, mesmo com a pandemia, o setor de eventos movimentou cerca de R$ 30 milhões no DF, e, além disso, gerou vários empregos diretos e indiretos para nossa população. Estou certo de que eventos como esse dão visibilidade à nossa cidade e incrementam a economia local. Sigo em continuidade ao trabalho da ex-secretária Vanessa Mendonça que também acreditava no potencial da náutica na região”, disse o Secretário de Turismo do Distrito Federal William Almeida.

Feira náutica projeta gerar mais de R$ 150 milhões em negócios

O Internacional Bombarco Show, além do espaço presencial com atrações e visitação de embarcações, contará com transmissão virtual simultânea em dois idiomas (inglês e português) para o mundo e deve atrair mais de 100 mil pessoas, além de gerar mais de R$ 150 milhões em negócios.

“Apesar de ser a capital do país e de ter a quarta maior frota do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, Brasília ainda não tem a visibilidade que sempre mereceu da comunidade náutica brasileira. Além disso, a Capital Federal está estrategicamente localizada atingindo uma fatia de mercado de grande potencial como é o caso de outros estados do Centro-Oeste e a região Norte. Apesar do crescimento do setor, ainda temos 80% do Brasil ainda inexplorado na náutica”, explica o idealizador da feira e especialista em mercado náutico Márcio Ishihara.

“Brasília apresenta um mundo de oportunidades para o setor náutico também por ter a maior renda per capita do país e um PIB três vezes maior do que o registrado no Brasil, além de um ecossistema único, onde todas as embarcações, clubes e marinas estão agrupados em apenas 48km² do Lago Paranoá”, complementa.

Durante a feira, cerca de 30 barcos de até 55 pés, de renomadas marcas nacionais estarão em exposição no Lago Paranoá. Test drives, visitas a bordo, desfile de barcos pela Capital Federal, atrativos envolvendo motos aquáticas e show musical são algumas das atrações do evento, além de experiências gastronômicas e atividades que envolvem a sustentabilidade como é o caso da campanha “Barco sem Plástico” em comemoração ao mês em internacional do Meio-Ambiente (junho).

Serviço

O quê: Internacional Bombarco Show – 1ª feira virtual de barcos do Brasil

Quando: 9 a 12 de junho

Onde: Lago Paranoá, em Brasília/DF e no endereço eletrônico www.bombarcoshow.com.br

Ingressos: A entrada é paga. Valor de R$65 por pessoa.

*Quem vier de barco terá serviço de embarque e desembarque disponível.