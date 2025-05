Brasília Game Festival movimenta economia e impulsiona a indústria nacional de jogos

O Brasília Game Festival chega ao Distrito Federal nos dias 16, 17 e 18 de maio, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Um dos maiores eventos de games do país, a nova edição conta com mais estúdios participantes, atividades ampliadas e impacto crescente na economia e na geração de empregos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados pelo site oficial do evento.

Realizado pelas secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e de Esporte e Lazer (SEL) do Distrito Federal em parceria com o Instituto Conecta Brasil, o festival reunirá dezenas de estúdios de jogos de todas as regiões do Brasil, além de artistas, competidores de eSports, empreendedores do setor e um público ávido por novidades. A expectativa é que mais de 60 mil pessoas passem pelo evento durante os três dias, movimentando setores como tecnologia, turismo e serviços.

Para o secretário de ciência, tecnologia e inovação do DF, Leonardo Reisman, o festival já se consolida como um motor de desenvolvimento para o setor. “O Brasília Game Festival visa impulsionar ainda mais esse setor na região, além de incentivar a formação de talentos, o surgimento de novas empresas e fortalecer as já existentes”, destaca Reisman.

“Nosso principal objetivo é ver essas empresas crescendo, contratando mais, faturando mais. O evento não é só um ponto de encontro, é um ponto de virada. E Brasília tem tudo para ser uma referência nacional nesse setor”, conclui Reisman.

O secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, ressalta o potencial transformador dos eSports: “O Brasília Game Festival é um marco para o fortalecimento da economia criativa e da indústria de jogos eletrônicos no Distrito Federal. O setor de games cresce de forma acelerada, movimenta a juventude, gera emprego e fomenta a inovação. A Secretaria de Esporte e Lazer reconhece os eSports como uma vertente legítima do esporte contemporâneo e apoia ações que ampliam o acesso, a formação e a valorização dos nossos talentos.”

Mais do que entretenimento, o evento aposta na qualificação de profissionais da indústria de games. Um dos destaques é o campeonato de playtest, que oferece treinamento prático para quem deseja atuar testando e avaliando jogos — uma das etapas mais importantes no desenvolvimento de novos títulos. A premiação para os vencedores também será maior em relação à edição anterior.

Outro diferencial do Brasília Game Festival é o compromisso com a inclusão regional. A ideia do evento nasceu da percepção de que os grandes festivais de games do país estão concentrados no Sudeste, dificultando a participação de desenvolvedores do Norte e do Nordeste, onde os custos de deslocamento são mais altos.

Além dos estúdios independentes, que terão a chance de mostrar seus jogos e conquistar novos fãs, o evento contará com torneios de eSports, incluindo disputas de Free Fire, área de exposição artística com dezenas de artistas independentes, feira gastronômica e painéis temáticos.

Na edição anterior, um time de Brasília chegou à final de um dos campeonatos e teve seus integrantes contratados por uma grande organização de eSports — exemplo de como o evento também serve como vitrine de talentos e pode abrir portas para quem busca uma carreira no universo dos games.

Serviço

Brasília Game Festival

De 16 a 18 de maio

11h às 20h

Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Ingressos: https://brasiliagamefestival.com.br/

*Com informações da Agência Brasília