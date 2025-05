Brasília é confirmada como cidade-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027

Brasília será uma das cidades-sedes da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Brasil. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (7), pela Federação Internacional de Futebol (Fifa). As partidas na capital federal ocorrerão na Arena BRB Mané Garrincha. Foram escolhidas oito cidades entre as 12 que pleitearam receber jogos do Mundial: além de Brasília, Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS). Ficaram de fora Belém (PA), Cuiabá (MT), Manaus (AM) e Natal (RN).

“Em pouco mais de dois anos, o maior evento esportivo feminino do mundo chegará ao Brasil e à América do Sul pela primeira vez. Do samba ao frevo, das praias deslumbrantes às cidades cosmopolitas: o mundo experimentará a energia, a cor e o calor humano que só o Brasil pode oferecer. Com a enorme paixão de vocês pelo futebol, 2027 será realmente espetacular”, anunciou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pelas redes sociais.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, comemorou o anúncio. “Fiquei satisfeito com essa notícia, da Copa do Mundo Feminina, principalmente porque, aqui no Distrito Federal, a gente valoriza muito a questão das mulheres, temos feito vários programas que estão sendo exemplos nacionais. Trabalhei muito para que esses jogos viessem para cá, e hoje nós tivemos a confirmação, com a iluminação de vários prédios em Brasília, mostrando as cores da bandeira brasileira. Brasília está preparada, nossa cidade está preparada e vai mostrar para o Brasil e para o mundo um grande exemplo de civilidade e de participação no futebol feminino”, enfatizou o chefe do Executivo.

Já o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira, destacou o investimento do Governo do Distrito Federal (GDF) na manutenção de espaços esportivos e no estímulo aos atletas, inclusive do futebol feminino. “É com muita alegria que a gente recebe a confirmação de que Brasília será uma das sedes da Copa do Mundo Feminina em 2027. Isso só é possível porque nós temos uma parceria muito boa com a concessionária da Arena BRB Mané Garrincha. Os nossos estádios estão aptos, reformados, sempre buscando melhorias, porque o governador Ibaneis Rocha tem dado para a gente toda a autonomia, estrutura e recursos para que os estádios sejam reerguidos aqui no Distrito Federal”, apontou.

“Essa política, principalmente, de disseminar essa modalidade que vem crescendo bastante — na Copa do Mundo passada, o Brasil teve um excelente desempenho, também nas Olimpíadas de Paris — mostra o reconhecimento do quanto essa modalidade está cada vez mais ganhando o seu espaço. E nós aqui do Distrito Federal temos procurado fazer um trabalho desde projetos sociais até mesmo alto rendimento para que o futebol feminino seja cada vez mais fortalecido”, acrescentou Junqueira.



Brasília está se firmando como uma das principais casas da Seleção Brasileira | Foto: Divulgação/Fifa

Para celebrar o anúncio, a Secretaria de Esporte e Lazer do DF prepara ações especiais, como a iluminação cênica do Estádio Nacional e de monumentos de Brasília e divulgação de artes OOH (Out of Home) em locais estratégicos da capital, entre outras. Além disso, estão previstos projetos educativos, culturais e esportivos, como o fomento ao futebol feminino nas escolas e clubes; a qualificação de voluntários e servidores para o evento; a revitalização de espaços esportivos públicos; e campanhas institucionais de valorização da mulher no esporte.

Casa da Seleção

Brasília tem se firmado como a casa da Seleção Brasileira. A cidade, até o momento, é a única a receber dois jogos da equipe masculina no atual ciclo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. O primeiro foi a goleada sobre o Peru, em outubro do ano passado. Já a segunda foi a vitória sobre a Colômbia, em março, em partida que registrou o maior público do futebol brasileiro no ano, bem como o recorde histórico de espectadores da Arena BRB Mané Garrincha: 70.027 pessoas.

Além das Eliminatórias, a equipe masculina já jogou outras nove vezes no estádio brasiliense: pela Copa das Confederações, pela Copa do Mundo, pelas Olimpíadas e em amistosos. A arena também já recebeu a Seleção feminina, em julho de 2023, no último amistoso antes da Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia.

Bezerrão

Casa do maior campeão do Campeonato Candango, o Gama, o estádio Valmir Campelo Bezerra, o Bezerrão, é gerido pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL-DF) e deve servir como espaço para treinos das seleções que vierem disputar a Copa do Mundo de 2027. Em 2019, a Seleção masculina sub-17 disputou, e venceu, um Mundial no local.

O Bezerrão teve o gramado reformado neste ano para abrigar treinos da Seleção masculina principal. Antes, entre 2022 e 2023, o espaço passou pela maior reforma desde sua remodelação em 2008, com a recuperação das arquibancadas, modernização da rede elétrica, ajustes no sistema de combate a incêndios e melhorias no gramado, totalizando um investimento de R$ 3,9 milhões.

*Informações de Fernando Jordão, da Agência Brasília