Brasília dá a largada na 5ª edição da Campus Party

O festival de tecnologia e inovação tem a expectativa de reunir mais de 100 mil pessoas durante os cinco dias de evento

A 5ª Campus Party Brasília (#CPBSB5) começou nesta quarta-feira (5) e vai até domingo (9) na Arena BRB Mané Garrincha. O festival de tecnologia e inovação tem a expectativa de reunir mais de 100 mil pessoas durante os cinco dias de evento.

Com o apoio institucional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF), o evento vai possibilitar ao brasiliense uma imersão nas principais tendências do universo da tecnologia, com mais de 200 horas de atividades. A cidade já recebeu outras duas edições do evento.

Durante a cerimônia de abertura, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gustavo Amaral, destacou a importância de a capital federal sediar o evento. “A realização da Campus Party em Brasília é uma demonstração de sucesso e tecnologia. A intenção da Secti é ampliar o nosso projeto de inovação e agora temos uma Diretoria de Jogos Eletrônicos, pois sabemos do potencial deles para o mercado de trabalho e para a economia”, afirmou Gustavo Amaral.

O fomento aos eventos e à tecnologia e inovação também foi destacado pelo diretor-presidente da FAPDF, Marco Antônio Costa Júnior.

“Estamos em uma terra de inovação, modernismo e empreendedorismo. A Campus Party está no lugar certo; essa edição será um sucesso, assim como foi a anterior, e estamos felizes em fazer parte dessa iniciativa”, enfatizou Marcos Antônio.

O Governo do Distrito Federal (GDF) mantém na #CPBSB5 um estande em parceria com a empresa Studio Games. No local, os participantes podem jogar em 13 computadores disponíveis e ter a experiência de imersão em um espaço de realidade virtual.

O desenvolvedor de tecnologia Wigney Martins está empolgado em participar do evento na cidade e com a troca de experiências e networking que pode proporcionar. “Trouxe para expor algumas impressoras 3D para demonstração, pois as pessoas ouvem falar, mas não têm acesso a visualizar os produtos impressos. Há 20 anos, era impossível imaginar que isso existiria, e temos aqui hoje. Isso é o mundo maker, com a evolução da indústria 4.0. Estar aqui hoje é muito importante”, completa.

Nesta edição, a Campus Party Brasília tem a temática dos games como o carro-chefe, com os campeonatos de e-Sports e palestras voltadas para o assunto. Os brasilienses podem visitar gratuitamente a área Open Campus, das 10h às 21h, e participar de atividades com simuladores de realidade virtual aumentada, batalhas de drones, e mostra de projetos acadêmicos e startups. Além disso, podem prestigiar o ”Campus Play”, um espaço voltado para os campeonatos de gamers e conteúdos focados em jogos digitais, como a Arena de Drones e a Arena Gamer.

Polícia Civil na #CPBSB5

A Polícia Civil do DF tem um espaço exclusivo na #CPBSB5. No estande da PCDF, os participantes poderão conhecer um pouco da tecnologia utilizada pela corporação nas investigações de crimes cibernéticos, participar de desafios ligados à área de segurança da informação, palestras, competições entre hackers, além de conhecer a viatura Porsche 911 que ficará exposta no local durante todo o evento.

Funcionamento dos espaços

Área Open

Estará aberta à circulação nos dias 6, 7 e 8/4 das 10h às 21h. No domingo (9), a circulação no espaço se encerra às 17h.

Arena

O espaço funciona 24h até as 17h do domingo, quando se encerra a circulação pelo espaço.

Camping

A entrada na área de Camping se iniciou na terça-feira (4) e a saída está programada para as 18h do domingo (9).

Confira a programação completa e como adquirir os ingressos: https://brasil.campus-party.org/.

*Com informações de Josiane Borges, da Agência Brasília