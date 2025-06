Brasília Ambiental recebe 300 Kits de EPIs e materiais para resgate de fauna

Na manhã desta segunda-feira (30), o Instituto Brasília Ambiental recebeu a doação de 300 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e materiais voltados ao resgate de fauna silvestre, em cerimônia realizada na sede da autarquia. A entrega foi viabilizada por meio de compensações ambientais, instrumento previsto em lei para mitigar impactos causados ao meio ambiente.

Os kits de EPIs, doados pela empresa Cimento Planalto S/A (Ciplan), são destinados aos brigadistas florestais do instituto e incluem capacete, balaclava, blusão, calça, luvas e botas-coturnos. “Para nós, é uma honra contribuir com a segurança dos brigadistas do Brasília Ambiental. Essa parceria reforça nosso compromisso com o meio ambiente e com a valorização dos profissionais que atuam na linha de frente”, afirmou Amanda Vieira, analista ambiental da Ciplan.

Já a FGR Construtora Jardins Genebra S/A entregou equipamentos voltados à proteção da fauna, como caixas de transporte para animais de pequeno e médio porte, cambão com trava automática, lanternas de cabeça e tambor bombona de 80 litros. Esses materiais serão utilizados pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) e por equipes das superintendências de Unidades de Conservação, Biodiversidade e Água (Sucon) e de Fiscalização, Auditoria e Monitoramento (Sufam) do Brasília Ambiental.

O comandante do BPMA, tenente-coronel Adelino José Júnior, ressaltou a importância da iniciativa: “Esse material é de grande utilidade, tendo em vista que o Batalhão Ambiental faz 99,9% dos resgates de animais silvestres no Distrito Federal. Muitas vezes, a aquisição desses itens com recursos públicos é inviável. Por isso, a colaboração com o Brasília Ambiental facilita nosso trabalho e contribui para a preservação do meio ambiente”.

O presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, agradeceu a parceria das empresas e o empenho das equipes envolvidas. “A parceria com o BPMA é fundamental para o sucesso das nossas ações de proteção à fauna. Temos recursos oriundos de compensações ambientais que precisam ser transformados em soluções. O dinheiro não é do Ibram, da PM ou da Sema. É da sociedade. Nosso compromisso é aplicar esses recursos de forma responsável e em ações concretas de cuidado com o Cerrado e sua fauna”, destacou.

Presente à cerimônia, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, reforçou o papel estratégico da integração entre setor público e privado: “Estamos fortalecendo as ações de combate aos incêndios florestais e de proteção à fauna do nosso Cerrado. Esse tipo de parceria mostra o quanto a gestão pública pode ser eficiente quando atua com responsabilidade e compromisso ambiental”.

O secretário de Meio Ambiente, Gutemberg Gomes, também participou do evento e elogiou o desempenho dos agentes ambientais. “Vocês desempenham esse trabalho de forma árdua e significativa. A compensação ambiental só ocorre porque houve um dano. Mas nosso papel é garantir que essa compensação se reverta em políticas efetivas de preservação. Eu e o Rôney temos construído uma política ambiental voltada para mudanças reais”.

A cerimônia reforça o esforço coletivo entre poder público e setor privado para garantir condições adequadas de trabalho às equipes de proteção ambiental, ampliar a capacidade de resposta aos desafios do Cerrado e transformar danos ambientais em oportunidades de conservação.

Com informações do Instituto Brasília Ambiental