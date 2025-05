Brasília Ambiental celebra 18 anos com caminhada e confraternização

O Instituto Brasília Ambiental completou 18 anos de existência nesta quarta-feira (28) com uma celebração marcada por simbolismo e reconhecimento. A programação incluiu uma caminhada no Parque Ecológico Olhos d’Água, seguida de confraternização entre servidores, superintendentes e representantes de associações ambientais, num momento que reforçou a importância da instituição para o Distrito Federal.

Mais do que festejar a data, o evento serviu para relembrar a trajetória da autarquia, criada em 2007 com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável, conservar os recursos naturais e fortalecer as unidades de conservação do DF. Depoimentos de servidores e gestores durante a cerimônia destacaram histórias de superação, obstáculos enfrentados e vitórias alcançadas na missão de proteger o meio ambiente.

A vice-governadora do DF, Celina Leão, participou da celebração e ressaltou a relevância do trabalho da instituição. “É um órgão que desempenha um trabalho com foco no nosso futuro. O Brasília Ambiental é muito importante para garantir que as próximas gerações tenham acesso aos recursos naturais como os conhecemos hoje”, declarou. “Que venham mais e mais anos de trabalho sério e cuidado com o nosso Cerrado.”

O presidente do Instituto, Rôney Nemer, emocionou-se ao lembrar de experiências vividas à frente da autarquia. “Se alguém tivesse me contado algum dia que eu me emocionaria ao devolver um lobo-guará ao seu habitat e que me emocionaria ao lidar com o meio ambiente, eu não acreditaria. Então, hoje quero agradecer por ter o apoio de todos vocês, confiando na minha intuição e me ajudando todos os dias.”

Ricardo Roriz, superintendente de Administração Geral do órgão, destacou a resiliência da equipe ao longo do tempo. “Passamos por muitos desafios, mas sobrevivemos e, além disso, nos fortalecemos. Hoje conquistamos o respeito da sociedade e do governo e sentimos muito orgulho da nossa missão, que é cuidar do nosso Cerrado.”

Ao atingir a maioridade, o Brasília Ambiental reafirma seu compromisso com a preservação do meio ambiente e com a construção de um futuro sustentável para o Distrito Federal.

Com informações do Brasília Ambiental