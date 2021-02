Brahma garante frete grátis aos torcedores brasilienses nesta quinta-feira

a cervejaria dará frete grátis no aplicativo do Zé Delivery até às 23h59 para o torcedor brasiliense

Nesta quinta-feira (25), a Brahma dará frete grátis no aplicativo do Zé Delivery até às 23h59, em uma ação pela final do Campeonato Brasileiro 2020.

Os torcedores que moram em Brasília e nas regiões administrativas do DF poderão fazer os pedidos de cerveja Brahma e não pagar nada pelo serviço de entrega.

O consumidor só precisa entrar no aplicativo do Zé Delivery, adicionar o cupom BRAHMAFUTE ao final de sua compra para ter o valor do frete zerado. A promoção é válida somente para 1000 usos no total, um por CPF.