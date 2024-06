BPCães recebe 14 viaturas semiblindadas da PMDF para garantir mais segurança aos policiais

O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) da Polícia Militar do DF acaba de receber 14 viaturas semiblindadas para reforçar as operações contra o crime. A aquisição faz parte do Programa DF Mais Seguro que visa reduzir os índices de criminalidade e violência na capital federal.

A chegada dos novos veículos faz parte da contínua modernização da frota do batalhão cinotécnico que desempenha um papel crucial em missões de combate ao tráfico de drogas, detecção de armas e explosivos e busca de pessoas perdidas e foragidos da justiça. Outras dez viaturas sem blindagem foram destinadas aos batalhões escolar e rural da PMDF.

De acordo com o comandante do BPCães, tenente-coronel Carlos Reis, a aquisição também garantirá mais segurança aos policiais cinotécnicos e conforto aos cães.

Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

“O principal benefício das novas viaturas é proporcionar mais conforto para o cão. O compartimento para o cão é mais amplo e tem ar-condicionado independente. E, por ser semiblindada, os policiais estarão mais seguros durante as operações”. Para cada missão são levados, em geral, dois cães policiais em cada viatura.

As viaturas são equipadas com proteção balística parcial, capaz de suportar disparos de armas de fogo o que garante maior segurança aos policiais durante dispersões sociais e tiroteios. Os veículos também contam com equipamentos avançados de iluminação e de comunicação, navegação por GPS e outras tecnologias para apoio tático em situações de risco.

Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília Foto: Afonso Ventania/ Jornal de Brasília

As novas viaturas também contam com motores mais potentes, são automáticas e têm tração nas quatro rodas o que permite uma mobilidade rápida e eficaz, essencial para missões que demandam agilidade e precisão. O uso de cães treinados em operações policiais é uma estratégia amplamente reconhecida pela eficiência, e a combinação com viaturas semiblindadas potencializa ainda mais a capacidade de resposta rápida do BPCães.

A renovação da frota é parte de um conjunto mais amplo de iniciativas que pretendem melhorar a infraestrutura e a tecnologia utilizadas pela PMDF, proporcionando ainda melhores condições de trabalho e, consequentemente, mais eficiência no combate ao crime. Os criminosos passarão a enfrentar um aparato policial mais robusto e bem equipado. A expectativa é que, com os novos recursos, o batalhão possa contribuir com mais efetividade na manutenção da ordem pública e para garantir a segurança do brasiliense.

Enchentes no Rio Grande do Sul

Duas das novas viaturas já foram testadas em missão enviada pela PMDF para ajudar os gaúchos durante as enchentes que devastaram diversas cidades do Rio Grande do Sul. Dos 35 policiais envolvidos, oito foram destacados do BPCães. Durante o deslocamento até a capital gaúcha e a volta para Brasília, explica o comandante Reis, as unidades precisavam parar a cada duas horas para alimentar e hidratar os cães e levá-los para passear. “Percorremos 2.400 quilômetros no deslocamento de ida e volta, além das operações que executamos dentro das cidades alagadas e em áreas com desmoronamento. Atenderam muito bem e passaram com êxito no teste”, conta o comandante Carlos Reis.

O contingente candango passou 20 dias no Rio Grande do Sul participando de diversos tipos de operação. Ainda de acordo com o militar, os policiais atuaram no combate ao tráfico de drogas, resgate de animais, controle de distúrbios civis e, principalmente, no transporte de alimentos e de itens de primeira necessidade aos desabrigados. “Foi o momento mais gratificante e, ao mesmo tempo, emocionante da minha carreira. Ver pela televisão a situação daquelas pessoas é uma coisa, mas ao vivo é muito mais impactante, conclui.