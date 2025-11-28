Bombeiros salvam cachorro preso em buraco no Sol Nascente e levam animal para tratamento

O fim da tarde desta sexta-feira (28/11) foi marcado por uma operação incomum no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado por volta das 18h20, após moradores relatarem que um cachorro havia caído em um buraco profundo e de difícil acesso. Mesmo sem risco imediato para pessoas, a corporação enviou uma equipe para o local, reconhecendo a urgência da situação.

Assim que chegaram, os militares constataram que o animal estava preso em um espaço estreito, impossibilitado de sair sozinho. Para garantir um resgate seguro, os bombeiros ampliaram a abertura do buraco e empregaram técnicas específicas de salvamento em ambiente confinado. O trabalho exigiu cautela, já que o cão apresentava ferimentos e estava visivelmente debilitado.

Divulgação CBMDF

Durante a operação, os socorristas utilizaram equipamentos apropriados para evitar que o buraco desabasse ou agravasse o estado do animal. Após alguns minutos de esforço constante, o cachorro finalmente foi retirado em segurança, sob aplausos de moradores que acompanharam a cena.

Encaminhamento para cuidados veterinários

Logo após o resgate, a própria equipe do CBMDF levou o cão para uma clínica veterinária, onde passou a receber atendimento adequado devido aos machucados identificados. A corporação informou que, após a recuperação, o animal será colocado para adoção.