Bombeiros resgatam pica-pau no quartel do Guará

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, às 21h18 desta quinta-feira (20/11/2025), uma ocorrência envolvendo o resgate de uma ave no Grupamento de Bombeiros Militar do Guará. A ação contou com o emprego de uma viatura.

Os militares encontraram o animal na área interna do quartel, impossibilitado de voar. A ave foi recolhida com segurança e encaminhada ao Hospital de Fauna Silvestre (HFAUS), onde permanecerá sob observação e cuidados especializados.

O atendimento faz parte do Projeto Piloto de Resgate de Fauna Silvestre Vertebrada, instituído em 1º de agosto de 2025 e coordenado pelo 13º Grupamento de Bombeiros Militar (13º GBM). A iniciativa tem como objetivo prestar assistência a animais silvestres vertebrados — incluindo aves, mamíferos e répteis nativos — reforçando a preservação da fauna do Distrito Federal.