Bombeiros resgatam bezerro de piscina em Planaltina

A intervenção dos bombeiros foi fundamental para garantir a integridade do bezerro e restabelecer sua segurança

Nesta segunda (12), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para uma situação incomum na zona rural de Planaltina – DF. Por volta das 15h57, uma viatura foi deslocada para o Condomínio Quintas do Amanhecer 02, na Rua 01, após receber um chamado de emergência.

Ao chegar ao local, as equipes de resgate depararam-se com um bezerro dentro de uma piscina, cuja profundidade atingia cerca de 1,6 metros. Diante da situação, os bombeiros empregaram os procedimentos padrões de salvamento para animais de grande porte, visando preparar o bezerro para evitar possíveis ferimentos durante o resgate.

Após aproximadamente 45 minutos de preparativos, o resgate do animal foi concluído com sucesso e segurança. Os bombeiros avaliaram o estado do bezerro em busca de ferimentos aparentes, constatando que ele estava ileso. No entanto, devido à agitação causada pelo ambiente em que se encontrava, o animal estava exausto.

A intervenção dos bombeiros foi fundamental para garantir a integridade do bezerro e restabelecer sua segurança. O CBMDF reitera seu compromisso com o bem-estar e a proteção de todos os seres vivos, incluindo os animais, em situações de emergência.