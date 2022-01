Bolsonaro e seu filho Carlos tiram manhã de domingo para passear de moto em Brasília

Bolsonaro conversou e tirou fotos com simpatizantes e pessoas que estavam no local

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e um de seus filhos, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), tiraram a manhã deste domingo (30) para passear de moto nos arredores de Brasília, com aliados.

Os dois pararam no restaurante e cervejaria Pad Bier, a cerca de 60 quilômetros do Palácio da Alvorada, onde ficaram por cerca de meia hora. O local é ponto de encontro de motociclistas. Bolsonaro conversou e tirou fotos com simpatizantes e pessoas que estavam no local.

Um dos integrantes do grupo era o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, que normalmente acompanha Bolsonaro em seus passeios de moto.

No dia anterior, o sábado (29), o presidente da República também fez um passeio por Brasília e, ao responder perguntas de repórteres, se recusou a falar sobre o fato de ter faltado ao depoimento à Polícia Federal determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

Ele também não comentou relatório da PF que apontou que houve crime com sua participação na divulgação de dados sigilosos de uma investigação da corporação sobre suposto ataque ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) , no ano passado.

Na sexta-feira (28), o presidente enviou uma declaração à Polícia Federal para justificar sua ausência no depoimento. No documento direcionado à delegada responsável pelo caso, o presidente afirma que exerceu o “direito de ausência” e diz que sua posição encontra respaldo em decisão do Supremo que tratou dos direitos de investigados em apurações policiais.