Boletim anual sobre trabalhadores negros do DF será lançado nesta quarta (19)

Estudo marca o Dia da Consciência Negra e traz panorama sobre emprego, renda e condições de inserção da população negra no Distrito Federal

Redação Jornal de Brasília

18/11/2025 18h12

Foto: Agência Brasília

Em referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) e o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) divulgam nesta quarta-feira (19), às 10h, o boletim anual Trabalhadores Negros do DF 2024. A apresentação será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do IPEDF.

O estudo, elaborado a partir da Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED), traça um panorama detalhado da população negra no Distrito Federal. O boletim analisa a inserção desse grupo no mercado de trabalho, os níveis de inatividade, além das principais fontes de rendimento — indicadores essenciais para compreender desigualdades e orientar políticas públicas de promoção da equidade racial.

Boletim Trabalhadores Negros do Distrito Federal 2024
Data: Quarta-feira (19)
Horário: 10h
Transmissão: YouTube do IPEDF
Contato: comunicacao@ipe.df.gov.br

Com informações do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF)

