Bloquinho de pets movimenta Carnaval no Liberty Mall

O evento será realizado nos dias 25 e 26 de fevereiro, em frente à loja Mundo Pluto, em prol de um lar permanente para cães e gatos abandonados

Ô abre alas. Nesta sexta e sábado, 25 e 26 de fevereiro, o Liberty Mall recebe uma folia de Carnaval bem diferente. É que a campanha de adoção “Mundo que transforma – levando patinhas de amor para a sua vida” resolveu animar a ação social com um desfile de cães e gatos. Na ocasião, todos os bichinhos estarão disponíveis para adoção. O bloquinho “Me Leva pra Casa” será realizado com os pets fantasiados em frente à loja Mundo Pluto, no piso térreo do shopping. Oportunidade para quem está à procura de um animal de estimação.

Adoção responsável

A adoção é um ato de responsabilidade. Por isso, os interessados deverão preencher um formulário de adoção para aprovação dos organizadores. Os pré-requisitos para adotar são: ser maior de 21 anos, morar em apartamento telado ou casa sem rota de fuga e todos os moradores da residência têm que estar em comum acordo com a adoção, para evitar futuros abandonos. “É uma forma de garantir que eles terão um lar seguro e amável”, explica a bióloga Gabriela Domingues Corrêa, à frente do abrigo Adoce uma Vida, que hoje acolhe cerca de 19 animais, entre cães e gatos, além de prestar apoio a protetores independentes, alguns deles com mais de 30 gatos em casa.

O projeto é uma iniciativa da loja Mundo Pluto e do abrigo Adoce uma Vida. O desfile de Carnaval conta com parceria do projeto Quintal dos Bichos Brasília e apoio do Liberty Mall, do Centro Empresarial Liberty Mall, da administradora Enashopp, e do Studio Pet Fotografia.

Nesse Carnaval, o Liberty funciona com atendimento reduzido. No domingo e terça-feira, fechado para lojas e quiosques e, aberto, para alimentação e cinema (das 12 às 20h). Na Quarta de Cinzas, o mall reabre totalmente, das 12 às 21h.

Serviço

Bloquinho de pets anima Carnaval no Liberty Mall

Local: SCN Quadra 2 Bloco D, Asa Norte Brasília/DF – Loja Mundo Pluto, primeiro piso

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dia 25/2 – Um dia exclusivo para adoção de gatos

Dia 26/2 – Desfile canavalesco de cães e gatos para adoção

Horário: 9h às 18h

Mais informações: (61) 3328 8915