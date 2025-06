Blitz educativa em Brasília alerta motoristas sobre os riscos das drogas no trânsito

Motoristas que passaram pela altura da 907 Norte, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (25), foram surpreendidos com uma abordagem diferente. Em vez de multas ou notificações, receberam kits informativos com mensagens educativas sobre os perigos da combinação entre álcool, drogas e direção. A ação marcou o início da blitz educativa de prevenção ao uso abusivo de substâncias químicas, promovida em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado em 26 de junho.

A iniciativa, que segue até o dia 27 em diferentes regiões do Distrito Federal, é realizada em parceria entre a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus-DF) e o Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). Além da conscientização no trânsito, a campanha divulga o Programa Acolhe DF, que oferece apoio psicossocial gratuito a dependentes químicos e seus familiares.

“A droga destrói vidas em silêncio. Cada vida acolhida é uma vida que pode ser salva. E isso começa com informação”, destacou a secretária de Justiça, Marcela Passamani, ao reforçar a importância da atuação integrada entre órgãos públicos. Já Marcelo Vilela, do Detran-DF, explicou o lema da ação: “Desacelere: seu bem maior é a vida”, incentivando atitudes conscientes no trânsito.

A recepção por parte da população foi positiva. A servidora pública Fernanda Neves dos Santos, que passou pelo local, elogiou a iniciativa. “É muito importante essa blitz para despertar a consciência de que drogas e direção não combinam”, afirmou.

A Subsecretaria de Enfrentamento às Drogas (Subed), vinculada à Sejus-DF, é responsável pela execução das políticas públicas voltadas à prevenção, acolhimento e reinserção social. Atualmente, o Distrito Federal mantém convênios com 12 comunidades terapêuticas, duas delas exclusivas para mulheres, totalizando 330 vagas mensais para tratamento.

Além do acolhimento, a Subed realiza ações em escolas públicas, promovendo palestras e atividades voltadas à prevenção do uso de substâncias químicas entre crianças e adolescentes.

O Programa Acolhe DF oferece atendimento gratuito, humanizado e com equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos. O serviço pode ser acessado presencialmente ou por canais digitais:

Endereço: Estação Rodoferroviária de Brasília – Parque Ferroviário, Zona Industrial

Estação Rodoferroviária de Brasília – Parque Ferroviário, Zona Industrial WhatsApp: (61) 98314-0639

(61) 98314-0639 E-mail: acolhedf@sejus.df.gov.br

*Informações da Agência Brasília