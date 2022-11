Black Assaí tem seleção de ofertas nesta sexta (25)

Confira algumas das promoções exclusivas para as unidades do Assaí no Distrito Federal

Distrito Federal, novembro de 2022 – Nesta sexta-feira, 25 de novembro, as mais de 250 lojas do Assaí Atacadista no Brasil, contam com uma seleção de preços ainda mais baixos para a Black Friday. Para este ano, o atacadista preparou ofertas em todas as categorias, com destaque para pneus e eletroportáteis.

Confira abaixo algumas das ofertas exclusivas para as unidades do Assaí no Distrito Federal (exceto na unidade de Ceilândia) – válidas no dia 25/11/2022 ou enquanto durarem os estoques:

Ventilador de Mesa Olimpo Preto com Grafite Mallory, por R$ 119,00 cada ou 4x sem juros de 29,75 cada parcela

Caixa Amplificadora 150W Bivolt Lenoxx, por R$ 249,00 cada – pagando com Passaí, o(a) cliente ganha mais R$ 50 de desconto no preço final do item

Alimento para Cães Original Sabor Carne Folks, saco de 10,1kg, por R$ 48,90 cada

Bebida Ice 51 Sabores, Long Neck de 275ml, por R$ 3,49 cada

Vodka Sueca Absolut , garrafa de 750ml, por R$ 59,90 cada

Leite Longa Vida Integral Tirol, TP 1L, por R$ 3,79 cada

Arroz Branco Tipo 1 Patosul, pacote com 5kg, por R$ 14,90 cada

Capa do Filé Bovino Resfriada Minerva, por R$ 22,90 o quilo

Nesta Black Friday, os(as) clientes do Assaí poderão contar ainda com diversas facilidades de pagamento como o parcelamento das compras em até 3x sem juros pelo cartão Passaí – cartão próprio da Companhia e que permite ao cliente pagar o preço de atacado mesmo se levar apenas uma unidade – e a possibilidade de parcelamento em até 2x sem juros nos demais cartões de crédito a partir de R$20,00 em compras.

Ainda, nas unidades do Assaí no Distrito Federal (exceto Ceilândia), os(as) clientes encontrarão R$ 100 de desconto em todos os pneus aro 14/15/16/17 e 18 ao utilizar o Passaí e pneus aro 13 a partir de R$ 199,00 com possibilidade de parcelamento em até 10x sem juros também no cartão Passaí.

Além disso, o Assaí aceita também cartões de débito das principais bandeiras, dinheiro, Auxílio Brasil, Pix, vale-alimentação, além das carteiras digitais PicPay, PagBank e Mercado Pago.

Durante esta sexta-feira (25), todas as lojas Assaí Atacadista terão horário especial de funcionamento: das 6h às 22h.