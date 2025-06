Bibliotecas públicas no DF são boa opção para universitários e concurseiros 

A Biblioteca Central da Universidade de Brasília (UnB) está temporariamente fechada desde março, devido à greve dos servidores técnico-administrativos que interrompeu os serviços essenciais da instituição. Como alternativa para os estudantes, o Distrito Federal possui uma rede de 24 bibliotecas públicas em diversas regiões administrativas do DF.

Livia Maria Viana. Fotos: Amanda Karolyne

A professora Lívia Maria Viana, 24 anos, faz mestrado profissional em geografia na UnB e costuma frequentar a Biblioteca Pública de Taguatinga Machado de Assis, assim como a Biblioteca Nacional de Brasília para estudar. Lívia afirma que o local de estudos que fica localizado no centro de Taguatinga é um ponto central, além de ser perto de onde ela mora e trabalha. “Eu já costumava frequentar essa biblioteca antes de trabalhar, porque fica mais cômodo para mim”, comentou. Entretanto, a mestranda destacou que nunca conseguiu ter acesso a BCE, porque desde quando entrou para o mestrado, no começo desse semestre, ele já estava fechado. “Já teve vezes que eu quis ir para a BCE, não só por conta do espaço físico, mas também da disponibilidade de outros materiais complementares”, complementou.

Embora o acervo de materiais não seja tão bom, Lívia considera a Biblioteca de Taguatinga um bom lugar para estudar, ainda mais depois que passou por algumas reformas nos últimos anos. “Eu frequento esse espaço desde 2019”, acrescentou. Para ela, só algumas questões são mais limitadas, como a falta de um espaço reservado para fazer reunião. “Quando eu preciso conversar com alguém, no caso de um trabalho em grupo, ou, eu sei que eu vou precisar ficar até mais tarde, eu vou para a Biblioteca Nacional.” Essas são as opções que ela busca, na falta da BCE.

Gabriele Rocha de Santos e Gabriella de Freitas (de laranja)

A estudante Gabriele Rocha de Santos, 17 anos, frequenta a Biblioteca Pública de Taguatinga porque está focada nos estudos para poder passar no vestibular e poder cursar fonoaudiologia na UnB. “Faz uns sete anos que eu venho para essa biblioteca”, ressaltou. Ela costumava frequentar o local com a mãe, assim as duas estudavam juntas. “Agora eu venho sozinha, mas consegui influenciar minhas amigas a estudarem nesse espaço também”, disse.

As bibliotecas públicas são muito procuradas por concurseiros de plantão, como a Maria Keyla Mendes, 35 anos, que é administradora e estudante. Ela costuma frequentar o espaço de estudo todos os dias. Ela tinha o costume de ir até a Biblioteca da Ceilândia, mas agora vai para a de Taguatinga que funciona de segunda a sábado, das 8 horas às 17 horas. “A biblioteca tem um suporte bom, é limpa, organizada, tem o acervo de livros que a gente pode acessar, tem uma parte onde a gente pode se alimentar”, citou. Segundo Keyla, os frequentadores do espaço montaram até um grupo para passar informações sobre concursos, horários de estudos e coisas importantes relacionadas à biblioteca. “Sempre tem o pessoal que interage nesse grupo”, pontuou.

Outra concurseira que costuma frequentar a biblioteca é Gabriella de Freitas, 28 anos. “Eu acho que essa é uma boa opção para quem mora na Ceilândia, Taguatinga Sul e Norte também, por ser muito bem localizada, tem metrô por perto e a parada de ônibus é bem na frente da entrada”, reforçou. Ela ressalta que dá para comprar comida no comércio ao redor, além de ter como esquentar a marmita na biblioteca mesmo. O que para Gabriella é muito importante, já que ela passa o dia ali com uma rotina exaustiva de estudos e revisões. “Essa facilidade de poder estar ali estudando, mas também poder beber um café, beber uma água, porque tem muitas bibliotecas que proíbem isso”, finalizou.

Greve dos servidores

A greve dos servidores começou no dia 20 de março e a BCE está fechada desde então. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília (Sintfub), uma Assembleia Geral dos grevistas foi convocada para esta quinta-feira, na Praça Chico Mendes. Na ocasião, serão discutidos os encaminhamentos da greve e também será realizado um ato em defesa do pagamento integral do índice de 26,05% para todos os servidores técnico-administrativos da UnB, além da participação em uma atividade nacional em frente ao MEC.

Segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF (Secec), essas são as bibliotecas públicas do DF:

BIBLIOTECA NACIONAL DE BRASÍLIA

Endereço: Setor Cultural Sul, lote 2, Edifício da Biblioteca Nacional

Telefone: (61) 3325-6257 | (61) 3325-1051 | (61) 3325-6165

E-mail: bnb@cultura.df.gov.br

Acervo: www.bnb.df.gov.br

Instagram: @bibliotecanacionaldebrasilia

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta-feira: 8h às 22h /Sábados e Domingos: 8h00 às 14h00

Status: aberta ao público



BIBLIOTECA PÚBLICA DE BRASÍLIA

Endereço: EQS 312 / 313 – Asa Sul

CEP: 70.361–580

Cidade/UF: Brasília – DF

Telefones: (61) 3245-5022 (61) 3245-1885

E-mail: bibpub312@cultura.df.gov.br

Segunda a sexta, das 7h30 às 18h; e sábado, de 7h30 às 13h30.

Redes sociais:Instagram: @bibliotecapublicadebrasilia

Facebook: Biblioteca Pública de Brasília.

Canal do YouTube: https://youtu.be/NsinrJn7Bso

Status: aberta ao público

BIBLIOTECA DE ARTES DE BRASÍLIA – ETHEL DE OLIVEIRA DORNAS

Administrada pelo Espaço Cultura Renato Russo (ECRR)

Endereço: CRS 508 Bloco A Loja 72

CEP: 70.351-580

Cidade/UF: Brasília – DF

Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 12h as 20h

Telefone: (61) 3244-5751

E-mail: 508sul@cultura.df.gov.br

Status: aberta ao público

BIBLIOTECA BRAILLE “DORINA NOWILL”

Endereço: CNB 01 – Área Especial

CEP: 72115–015

Cidade: Taguatinga – DF

Horário: Segunda à sexta, de 8h às 17h

Telefone: (61) 3464-7056

E-mail: bibliotecabraille@taguatinga.df.gov.br

Instagram: @bibliobrailledf

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DA CANDANGOLÂNDIA

Endereço: Rua dos Transportes – Área Especial nº 01

CEP: 71.727-050

Cidade/UF: Candangolândia – DF

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 20h e aos Sábados, das 9h às 18h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO CRUZEIRO

Endereço: Administração Regional do Cruzeiro – Área Especial H Lote 08

CEP: 70.640-680

Cidade/UF: Cruzeiro – DF

Telefones: (61) 3550-6490 Ramal: 1133

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 7h às 22h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO GAMA

Endereço: Salão de Múltiplas Funções, Setor Central, Praça 2,

CEP: 72405.025

Cidade/UF: Gama – DF

Não possui telefone

E-mail: gepscel@gama.df.gov.br

Horário de Funcionamento: segunda à sexta-feira de 8h às 21h45 e aos sábados de 8h às 12h.

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DE ÁGUAS CLARAS

Endereço: Rua Araribá, Praça Park Sul, Águas Claras, DF

CEP: 71927-360

Cidade/UF: Águas Claras – DF

E-mail: bibliotecadeaguasclaras@gmail.com

Telefone: (61) 98314-1484

Horário de Funcionamento: De segunda à sexta-feira das 8h às 18h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO GUARÁ

Endereço: Área Especial do CAVE Casa da Cultura

CEP: 71.060-230

Cidade/UF: Guará – DF

Telefone: (61) 3550-6294

Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira das 8 às 22hs (empréstimos até às18h)

E-mail: bibliotecadoguara@gmail.com

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO ITAPOÃ

Endereço: Quadra 61, Área Especial, Del Lago

Bairro: Itapoã I

CEP: 71.590-000

Cidade/UF: Itapoã – DF

Horário de funcionamento: De segunda à sexta-feira das 8h às 12h e 13h às 17h

E-mail: raitapoa@gmail.com

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Endereço: Praça Padre Roque, 3ª Avenida

CEP: 71.710-020

Cidade/UF: Núcleo Bandeirante – DF

Telefones: (61) 3550-8024

E-mail: biblioteca@bandeirante.df.gov.br

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 22h; Sábados de 08h às 12h

Instagram: @bpnbandeirante

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANOÁ

Endereço: Praça Central, lote 01, Área Especial nº 1

CEP: 71.570-000

Cidade/UF: Paranoá – DF

Telefones: (61) 3550-7022

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h

E-mail: admparanoa@paranoa.df.gov.br

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO RECANTO DAS EMAS – 805

Endereço: Quadra 805 AE

CEP: 72.610-020

Cidade/UF: Recanto das Emas – DF

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 12h / 14h às 18h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA LÚCIO COSTA DO RECANTO DAS EMAS

Endereço: Quadra 302 Lote 06 Avenida Recanto das Emas

CEP: 72.610-020

Cidade/UF: Recanto das Emas – DF

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 12h / 14h às 18h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DO RIACHO FUNDO I

Endereço: Área Central 03, Lote 05

CEP: 71.815-030

Cidade/UF: Riacho Fundo I – DF

Telefones: (61) 3550-6480 Ramal: 1724

E-mail: biblioteca@riachofundo1.df.gov.br

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 18h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA MONTEIRO LOBATO DE SANTA MARIA NORTE

Endereço: EQ 215/315, Lote A (ao lado do CAIC)

CEP: 72.500-000

Cidade/UF: Santa Maria – DF

Não possui telefone

E-mail: biblioteca.norte@santamaria.df.gov.br

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 19h

Instagram: @biblioteca_publica_santamaria

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE DE SANTA MARIA SUL

Endereço: EQ 204, lote 02 – Salão Comunitário

CEP: 72.500-000

Cidade/UF: Santa Maria – DF

Não possuí telefone

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 12h / 14h às 18h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SÃO SEBASTIÃO

Endereço: Quadra 101 Área Especial – Residencial Oeste

CEP: 71.690-000

Cidade/UF: São Sebastião – DF

Não possui telefone

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 12h e 13h às 17h

E-mail: bibliotecasaosebastiao@gmail.com

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SOBRADINHO I

Endereço: Área Reservada 05, Quadra 08

CEP: 73.025-080

Cidade/UF: Sobradinho – DF

Telefones: (61) 3550-6460 geral (escolher opção BIBLIOTECA no atendimento eletrônico)

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 22h

E-mail:bpsobradinho@gmail.com

Status: FECHADA PARA REFORMA

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SOBRADINHO II

Endereço: Área especial Avenida Central, Conjunto 16- Lote 03 (Ao lado da Universal)

CEP: 73062-300

Cidade/UF: Sobradinho II/DF

Telefone: 3550-6477

E-mail: biblioteca.sobra2@sobradinho2.df.gov.br

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta: 8h às 22h e Sábados: 8h às 12h

Instagram: @biblioteca_sobradinho2

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SAMAMBAIA

Endereço: QR 407, Conjunto G, Lote 01 (ao lado do Cilsan)

Samambaia Sul

CEP: 72.375-090

Cidade/UF: Samambaia – DF

Telefones: (61) 3550-6230

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 19h e Sábados das 8h às 12h

E-mail: biblipub407samsul@gmail.com

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA MACHADO DE ASSIS DE TAGUATINGA

Endereço: CNB 01 Área Especial

CEP: 72.115-015

Cidade/UF: Taguatinga – DF

Telefones: (61) 3686-2892

E-mail: bibliotecadetaguatinga@gmail.com

Instagram: @biblioteca.publica.taguatinga

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta das 8h às 21h / Sábado 8h às 13h

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA DE VICENTE PIRES

Endereço: Rua 4 A, Travessa 04, Área Especial Setor Habitacional – Vicente Pires

CEP 72110-800

Cidade/UF: Vicente Pires – DF.

Horário: segunda a sexta-feira, 08h às 12h e das 14h às 18h

Telefone: 3550-6293 ramal 3319

Status: Aberta ao público

BIBLIOTECA PÚBLICA CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE DE CEILÂNDIA

Endereço: QNN 13, Área Especial s/n°., Módulo B, Ceilândia Norte (Ao lado da estação de metrô Ceilândia Norte)

CEP 72225-132

Telefone: (61)3550-6279

e-mail: biblioteca@ceilandia.df.gov.br e ceilandia.biblioteca@gmail.com

Redes sociais:

Facebook: http://www.facebook.com/bibliotecapublicadeceilandia,

Instagram: @bibliotecapublicadeceilandia, YouTube: https://is.gd/9UPCeP,

WhatsApp: https://whats.link/bibliotecapublicadeceilandia

Site: https://bit.ly/bibliotecaceilandiabpc

Telefones para contato: (61)3550-6279, (61)98550-5808

Horário de funcionamento: segunda-feira a sexta-feira: das 8h às 22h e aos sábados: das 8h às 12h

Status: Aberta ao público