Biblioteca Nacional de Brasília abre vagas para oficinas de redação para vestibular de público 60+

A Biblioteca Nacional de Brasília (BNB) está com inscrições abertas para novas turmas da oficina de redação voltada para o público idoso que vai concorrer a uma das vagas para os cursos de graduação na Universidade de Brasília (UnB), no âmbito do edital 60+.

Serão disponibilizadas, ao todo, 120 vagas para os candidatos do vestibular. Não é preciso pagar taxa para participar das turmas, e as inscrições devem ser realizadas por formulário virtual. O aulão está programado para o dia 31 de maio, às 14h30, no auditório da Biblioteca Nacional de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília