Berçário Buriti reúne famílias para celebrar tradição junina na 3ª Festa dos Estados

O clima típico das festas de São João tomou conta do Berçário Institucional Buriti, nesta sexta-feira (13), durante a terceira edição da Festa dos Estados Brasilidades. A celebração, repleta de cores, músicas e comidas típicas, reuniu crianças, famílias e profissionais da unidade, promovendo um momento de integração e valorização das tradições culturais brasileiras.

Voltado a filhos de servidoras do Governo do Distrito Federal (GDF), o berçário atende bebês de 6 meses a 2 anos de idade e integra o Programa de Atenção Materno Infantil (Proamis), política pública criada para oferecer apoio às mães no retorno ao trabalho, incentivar o aleitamento materno e fortalecer o cuidado com a primeira infância.

“A Festa dos Estados é um momento importante para incluir os bebês no aprendizado da cultura brasileira, reunir as famílias que fazem uso do equipamento e homenagear as tradições juninas. Esse trabalho faz parte da inclusão pedagógica dos bebês”, destacou o secretário-executivo de Qualidade de Vida, Epitácio do Nascimento. Segundo ele, desde a inauguração do espaço, em março de 2022, mais de 650 mães e seus filhos já foram contemplados com o serviço.

A subsecretária de Valorização do Servidor, Tânia Monteiro, reforçou o papel do berçário na promoção da qualidade de vida das servidoras. “Esse projeto não é só um berçário. Tem um lado pedagógico muito forte. As crianças se desenvolvem aqui, e eventos como esse demonstram o zelo e o cuidado da política pública. Cuidar das pessoas é trazê-las para perto da gente”, afirmou.

Desenvolvimento e acolhimento

A servidora Ana Paula Caetano, da Secretaria da Mulher, acompanha de perto os avanços da filha Esther, de 1 ano e 2 meses, que está no berçário desde os sete meses. “Ela desenvolveu bastante a fala, a comunicação e a sociabilidade. Hoje ela é mais aberta e menos apegada só a mim”, comemora. Para Ana Paula, a iniciativa também trouxe segurança no retorno ao trabalho. “Eu consigo entregar um trabalho de muito mais excelência porque sei que minha filha está sendo bem cuidada nesse espaço maravilhoso”, relatou.

A integração promovida por atividades como a Festa dos Estados também foi elogiada. “É maravilhoso para os pais conhecerem mais a equipe. No dia a dia, temos pouco contato. Então, acho super bacana e muito positivo”, completou.

Já Ana Paula Pires, servidora da Polícia Civil do DF, conheceu o berçário por indicação de colegas e, hoje, recomenda o local com entusiasmo. “Minha filha ama o berçário. Ela entra sorrindo e volta animadíssima para casa. Eu fico muito tranquila no trabalho sabendo que ela está sendo bem cuidada”, afirmou.

Estrutura e atendimento

O Berçário Institucional Buriti é uma das ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT), vinculado à Secretaria-Executiva de Valorização e Qualidade de Vida da Secretaria de Economia. A estrutura conta com quatro salas organizadas por faixa etária e espaços voltados à recreação, amamentação, fraldário, refeitório, brinquedoteca e ciclo literário.

O atendimento é feito por uma equipe pedagógica especializada, com suporte de profissionais da saúde. A alimentação das crianças é supervisionada por nutricionista, garantindo refeições balanceadas e adequadas à primeira infância.

Com iniciativas como a Festa dos Estados, o Berçário Buriti reforça seu papel como espaço de cuidado, acolhimento e desenvolvimento, contribuindo para a valorização das servidoras e o fortalecimento dos laços familiares.

Com informações a Agência Brasília