“Beberia o sangue de todos depois que os matasse”, disse homem que ameaçou companheira e filhos 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem de 38 anos, por ameaçar a companheira e os três filhos, na madrugada deste domingo (06/07), na região do Gama. Durante a prisão o suspeito se encontrava embriagado e sob efeito de entorpecentes, e afirmou espontaneamente que possuía várias passagens criminais e já teria sido “ex-comandante de uma facção no DF”.

A mulher de 31 anos, acionou a PMDF através do 190, por volta de 12h, e informou que estava sendo ameaçada pelo companheiro. Ela detalhou que o agressor se encontrava embriagado, sob efeito de drogas e ameaçou ela e os três filhos. Segundo a vítima, o homem disse que “beberia o sangue de todos depois que os matasse”.

Quando as viaturas chegaram no local, a mulher foi até eles e em tom de desespero, disse aos policiais que o homem estava dentro da casa gritando e ameaçando seus filhos.

“Tá ameaçando meus filhos gritando muito. Tá xingando minha filha de 10 anos de prostituta e dizendo que vai beber nosso sangue”, relatou a vítima.

De acordo com a PMDF, o Batalhão Rural se deslocou até o endereço da ocorrência, no Condomínio Residencial Vitória, na Ponte Alta Norte. No local, os militares localizaram o autor dentro de um quarto, em surto verbal, próximo às três crianças, que estavam deitadas no chão.



O homem foi detido e encaminhado à 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Segundo os policiais que o acompanharam, durante o trajeto até a delegacia ele teria afirmado espontaneamente, que possuía várias passagens criminais e já teria sido “comandante de uma facção no DF”, declarando ainda que “queria ser preso mesmo”.

Aos policiais, a vítima confirmou as ameaças e relatou episódios anteriores de violência relatando o medo constante. Ela também foi encaminhada à delegacia, e orientada pela corporação sobre os seus direitos e à possibilidade de solicitar medidas protetivas, conforme previsto na Lei Maria da Penha.



Em casos de violência doméstica é possível denunciar através dos telefones:

– 197 Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

-190 Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)