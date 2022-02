Bebé recém-nascida é encontrada em terreno baldio

Ainda segundo a corporação, quem achou a bebê foi um morador da região, que capinava nos fundos da casa

No final da tarde de hoje, 13 de fevereiro, uma recém-nascida foi encontrada dentro de uma sacola em um terreno abandonado em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal.

O Corpo de Bombeiros foi responsável pelo resgate da bebê, e de acordo com informações deles, ela estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Ainda segundo a corporação, quem achou a bebê foi um morador da região, que capinava nos fundos da casa. Quando ele deu por si, viu uma sacola no meio do matagal, em cima de uma tampa de poço. A criança foi encaminhada para um hospital próximo, e passa bem.

Ela ficará sob custódia de uma equipe do Conselho Tutelar, até que o Juizado da Infância e da Juventude dê o parecer sob o destino da recém-nascida.