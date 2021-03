Batida entre ônibus e caminhão deixa pelo menos 20 vítimas no DF

A batida ocorreu na BR-020, próximo ao balão de Formosa (GO) e envolveu um caminhão e um ônibus

Batida entre ônibus e caminhão deixa no mínimo 20 vítimas na BR-020. O acidente ocorreu próximo ao balão de Formosa (GO) na tarde desta quinta-feira (11) e mobilizou ao menos três equipes do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) com ambulâncias e helicóptero..

Aguarde mais informações