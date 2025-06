Batalhão de Policiamento de Choque tem passagem de comando

Nesta terça-feira (24), a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou a solenidade militar de passagem de comando do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque). A cerimônia teve início às 17h, na sede do batalhão. Participaram a comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka; o comandante militar do Planalto, general de divisão Ricardo Carmona; e o secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, entre outras autoridades militares e civis.

A unidade passa a ser comandada pelo tenente-coronel Cleomir Costa de Souza, que substitui o tenente-coronel Luiz Gustavo Danzmann. Com presença marcante em grandes eventos, reintegrações de posse e apoio em missões de alto risco, o Batalhão de Choque da PMDF é a unidade responsável pela execução do policiamento especializado de controle de distúrbios civis.

Em seu discurso, a coronel Ana Paula Habka destacou que o momento é de gratidão e de boas-vindas — um dia para reconhecer o trabalho executado pela tropa especializada. Ela desejou sucesso na nova missão ao novo comandante, reforçando confiar na continuidade da excelência e do comprometimento que caracterizam a função de liderar.

A cerimônia foi encerrada com o desfile da tropa em continência ao novo comandante, reforçando a continuidade da missão institucional do BPChoque na preservação da ordem pública e na segurança da população do Distrito Federal.

*Com informações da PMDF