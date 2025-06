Batalhão de Polícia Militar Ambiental celebra 37 anos

Nesta terça-feira (10), a Polícia Militar do Distrito Federal comemorou os 37 anos do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), referência no combate a crimes ambientais e na preservação da natureza no Distrito Federal.

A solenidade, realizada na sede do batalhão, na Candangolândia, reuniu autoridades civis e militares, policiais veteranos, convidados e o efetivo da unidade, em um momento de reconhecimento à história e aos resultados expressivos alcançados ao longo dessas mais de três décadas.

Durante o evento, policiais que se destacaram no serviço foram homenageados com o Certificado de Honra ao Mérito, símbolo do compromisso, dedicação e excelência na proteção ambiental e no atendimento à população.

Estiveram presentes o deputado distrital João Hermeto de Oliveira Neto, que prestigiou a tropa ambiental; o comandante do Policiamento Especializado, coronel QOPM Guilherme Pinheiro Guará, que destacou a importância das ações do BPMA; o chefe da Casa Militar, coronel QOPM Nelson Pires Filho, que reforçou o reconhecimento institucional; e o presidente do Instituto Brasília Ambiental, Rôney Nemer, que reafirmou a parceria estratégica entre as instituições.

Também participou o administrador da Candangolândia, Marcos Paulo Alves da Silva, que ressaltou o impacto positivo da presença do batalhão na comunidade local.

Fundado em 1988, o BPMA é destaque na prevenção e repressão de crimes ambientais, resgate de fauna e promoção da educação ambiental em comunidades e escolas do Distrito Federal.

Entre junho de 2024 e junho deste ano, o batalhão atendeu a 3.845 ocorrências ambientais e promoveu 1.826 ações de resgate, busca e recolhimento de animais, reforçando seu papel essencial para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental da capital.

*Com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF)