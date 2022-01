Barragem do Descoberto transborda

O alto volume de chuvas dos últimos dias fez com que a Barragem do Descoberto transbordasse, atingindo sua capacidade máxima de mil metros

O alto volume de chuvas dos últimos dias fez com que a Barragem do Descoberto transbordasse, atingindo sua capacidade máxima de mil metros. A abastece várias cidades do Distrito Federal, totalizando 60% do serviço.

A Barragem do Rio Descoberto fica situada na BR-070, que liga Ceilândia a Águas Lindas. O lago descoberto tem 12,5 km² de área de espelho d’água e capacidade para armazenar 86 milhões de m³ e abastece Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Riacho Fundo, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Park Way, Águas Claras, Vicente Pires, Pôr do Sol e Sol Nascente.