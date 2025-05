Banco Central reconsidera e mantém Paulo Henrique Costa na presidência do BRB

Paulo Henrique Costa continuará a frente do Banco de Brasília (BRB). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14), pelo Banco Central, que autorizou a permanência. A decisão reverte um indeferimento anterior, emitido em fevereiro de 2025, que havia negado o pedido de nomeação e posse de Costa.

A reconsideração foi feita pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro, sediado em Recife. O novo documento é assinado pelo gerente-técnico Jayme Wanderley da Fonte Neto e pelo coordenador Fernando Antonio de Paiva Regis.

Assim, Costa permanecerá na presidência do BRB até o fim do atual mandato, previsto para 2026.

A eleição da diretoria colegiada do BRB, composta por seis integrantes, ocorreu em 17 de outubro de 2024. Na ocasião, Costa foi reconduzido ao cargo de presidente para o mandato de 2024 a 2026.

Paulo Henrique Costa está à frente do banco desde janeiro de 2019, quando assumiu o cargo no início do governo de Ibaneis Rocha (MDB). Mais recentemente, em março de 2025, o BRB chamou atenção no mercado financeiro ao anunciar a compra de 58% do capital do Banco Master. A operação, avaliada em R$ 2 bilhões, ainda está sob análise do Banco Central.