Banco Central aprova nome de Nelson Souza como novo presidente do BRB

Nelson Antônio de Souza foi confirmado pelo Banco Central (BC) como o novo presidente do Banco BRB. A aprovação ocorreu nesta quarta-feira (26/11), permitindo que ele assuma oficialmente o comando da instituição.

Com 45 anos de experiência no mercado financeiro, Souza já esteve à frente de outros grandes bancos. “Meu compromisso é defender o BRB e trabalhar junto com os mais de cinco mil empregados do Conglomerado BRB para fazer com que a instituição siga sendo forte, sólida e que dê ainda mais orgulho à população de Brasília. Faremos um choque de gestão, em parceria com os órgãos de controle, sempre observando a legislação”, afirmou.

Antes da aprovação no BC, Nelson Souza foi sabatinado pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal, que aprovou seu nome, assim como o Plenário da Casa, na tarde dessa terça-feira (25/11).

A indicação de Souza para a Presidência do BRB foi feita pelo governador Ibaneis Rocha e divulgada ao mercado por meio de Fato Relevante, no dia 19/11. O Distrito Federal (GDF) é o principal acionista do Banco.

Trajetória

Resultados, pessoas e governança são os três pilares de gestão que orientaram a trajetória profissional de Souza.

Paulistano com raízes no Piauí, o novo presidente do BRB possui MBA em Consultoria Empresarial pela Universidade de Brasília (UnB) e em Administração e Marketing pela Instituto de Estudos Empresariais do Rio de Janeiro. Souza também é graduado em Letras e Psicologia, bagagem que dá o tom principal de sua gestão com foco na valorização das pessoas.

Começou a carreira como menor aprendiz no Banco do Brasil, onde foi concursado. Chegou à Caixa Econômica Federal, também por concurso, em 1979.

Ocupou diversos cargos na Caixa: foi vice-presidente de Habitação e virou presidente da instituição em 2018. Presidiu ainda o Banco do Nordeste – BNB, a Desenvolve SP, e a BrasilCap. Mais recentemente ocupava o cargo de vice-presidente da Elo.



“Assumo esta missão com responsabilidade e compromisso com o Distrito Federal e com todas as regiões onde o BRB atua. Meu foco será fortalecer a liquidez do Banco, aprimorar os controles e garantir operações pautadas por governança, gestão de riscos e transparência, sempre com ética e foco na valorização das pessoas”, reforçou.



Segundo ele, o momento é de um trabalho minucioso de melhorias, principalmente na governança. “Vamos fortalecer o BRB, mantendo o Banco de Brasília sólido, confiável e com resultados sustentáveis, preservando a integridade das práticas bancárias e a confiança de clientes e investidores”, finalizou.

