Autores de roubo no Cruzeiro são localizados e presos pela PMDF, no Guará

Durante a abordagem foi encontrado com os suspeitos, um celular do roubo e um simulacro de pistola

Na última sexta-feira (4), a polícia militar do Distrito Federal em parceria com o Grupo Tático Operacional (24), prendeu dois homens, sendo um deles menor de idade, por roubo na região do Cruzeiro.

Durante a abordagem foi encontrado com os suspeitos um celular do roubo e um simulacro de pistola. O menor foi encaminhado para a delegacia da criança e adolescente, e o homem para a 1ª delegacia policial para as providências cabíveis.