Autor de facada na Rodoviária é preso pela PMDF

A polícia prendeu um homem por tentativa de homicídio após esfaquear a vítima na Estação Rodoviária de Brasília (ERB), por volta das 20h desta segunda-feira (14).

Uma dupla de Patrulhamento Ostensivo Geral (POG) do 6º Batalhão recebeu o pedido de socorro de um homem que acabara de ser esfaqueado, próximo ao lado esquerdo do peito, ao lado da entrada da estação de metrô na ERB.

Com as características repassadas, os policiais conseguiram localizar o autor do crime. Ele foi encontrado no mezanino, próximo às escadas rolantes, e tentou fugir com a aproximação da equipe. Porém, logo foi abordado e com ele havia uma faca escondida em sua caixa de engraxate.

A vítima foi levada para o Hospital de Base e o autor foi apresentado na 5ª Delegacia, onde foi registrado o flagrante.