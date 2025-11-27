Autódromo de Brasília é reaberto e retoma vocação esportiva e cultural da capital

Por Camila Coimbra

Após mais de 10 anos fechado, o Autódromo Internacional de Brasília volta a pulsar como um dos principais símbolos esportivos da capital. Em solenidade na manhã desta quinta-feira (27), o governador Ibaneis Rocha reinaugurou oficialmente o espaço, que passou por uma ampla reforma estrutural financiada com R$ 60 milhões do Governo do Distrito Federal (GDF). O complexo, agora remodelado, volta a abrigar o automobilismo e o motociclismo de alta performance, oferecendo aos pilotos e ao público a maior pista em extensão do país, com 5.384 metros de circuito, distribuídos em seis traçados, duas variantes e 16 curvas.

A entrega marca o início de uma nova fase para o equipamento inaugurado em 1974 como arena multiúso. Com a modernização, o autódromo amplia sua capacidade de receber não apenas competições esportivas, mas também grandes eventos culturais e de lazer, reforçando seu papel como vetor turístico e econômico para Brasília.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Durante o discurso, o governador afirmou que a reativação do Autódromo Nelson Piquet simboliza a superação de um período de estagnação vivido pela capital. Ele lembrou que, ao assumir o governo, encontrou diversos equipamentos culturais e esportivos fechados ou abandonados. “Brasília passou por um período realmente de seca política. Teatro Nacional fechado, Museu de Arte fechado, Autódromo fechado, piscina com ondas fechada… era muita coisa que estava fechada”, declarou. Para ele, a reabertura desses espaços representa “um novo ciclo”. “Graças a Deus as portas se abriram e a gente tem a felicidade de devolver esses ambientes para a população e, agora, de forma muito especial, o Autódromo Nelson Piquet, que fortalece novamente o turismo na nossa cidade.”

Ibaneis ressaltou o potencial do espaço para atrair visitantes, equipes e investimentos. Segundo ele, grandes competições movimentam a economia local e ampliam a projeção da capital no cenário esportivo nacional. “Cada corrida dessas são milhares de pessoas que vêm para assistir, que vêm de outros estados, as equipes que fazem o investimento e trazem seus carros para correr”, afirmou. O governador também adiantou que o autódromo deverá receber provas de stock car, motovelocidade, fórmula truck e outros grandes eventos ao longo do ano.

A reinauguração contempla apenas a primeira etapa das obras previstas para o complexo. O projeto completo inclui a construção dos boxes, novas arquibancadas e uma das principais pistas de kart do Centro-Oeste, que, segundo Ibaneis, pode se tornar referência nacional. “Talvez uma das melhores pistas de kart do Brasil, que vai ajudar nossos adolescentes e crianças a retomarem o automobilismo e a produzirmos grandes pilotos para o país e para o mundo”, disse.

Além dos impactos econômicos e esportivos, o governador destacou que o investimento representa retorno social para a cidade, citando geração de empregos, fortalecimento do turismo e reativação de espaços públicos. Ele mencionou ainda outros projetos culturais, como o Teatro do Gama, atualmente em fase de finalização de projeto. “Se eu não der conta, a Celina abre. Estamos terminando o projeto para lançar, para deixar todos os equipamentos públicos abertos”, disse, dirigindo-se à vice-governadora Celina Leão.

No discurso, Ibaneis agradeceu o apoio do Banco de Brasília (BRB), que adquiriu todos os ingressos da corrida inaugural e os distribuiu à população. “O BRB deu um presente para a cidade. Adquiriu todos os ingressos para que a população possa vir assistir à corrida e à reinauguração”, enfatizou. Ele também reconheceu o trabalho da Secretaria de Esporte nas reformas dos estádios de Sobradinho e Planaltina.

Foto: Renato Alves/Agência Brasília

Ao encerrar a cerimônia, o governador afirmou que a reabertura do autódromo simboliza “um dia de muita felicidade”. E reforçou seu compromisso de seguir avançando em obras e entregas.

Com a reinauguração, Brasília reacende um de seus mais emblemáticos espaços esportivos e ganha novo fôlego para se consolidar como destino para grandes eventos, competições e atividades culturais que movimentam milhares de pessoas e fortalecem a economia da capital.

As atividades oficiais do fim de semana começam no sábado (29), com a classificação da Stock Light às 10h, seguida pela tomada de tempo da BRB Stock Car Pro Series às 10h40. A primeira corrida da Stock Light acontece às 12h10, com duração de 25 minutos mais uma volta. À tarde, às 15h40, o público acompanha a corrida sprint da BRB Stock Car Pro Series, com 30 minutos mais uma volta.

No domingo (30), a programação continua a partir das 10h50, com o warm up da BRB Stock Car Pro Series. Às 11h40, ocorre a segunda corrida da Stock Light, com 20 minutos mais uma volta, e, às 12h20, a terceira prova da categoria, com 25 minutos mais uma volta. Encerrando o evento, às 15h30, a BRB Stock Car Pro Series disputa a corrida principal, com 50 minutos mais uma volta.