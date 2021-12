Aulas começam em 14 de fevereiro de 2022

As férias coletivas serão de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022. O recesso escolar entre os semestres será de 12 a 28 de julho

Com base nos 200 dias letivos obrigatórios previstos em lei, o Calendário Escolar da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal para 2022 já está definido. As aulas começam no dia 14 de fevereiro irá até 23 de dezembro.A Semana Pedagógica será realizada de 7 a 11 de fevereiro.

As férias coletivas serão de 7 de janeiro a 5 de fevereiro de 2022. O recesso escolar entre os semestres será de 12 a 28 de julho. Já as provas do Sistema Permanente de Avaliação Educacional da Secretaria de Educação do DF (Sipae-DF), por meio do qual será aferida a qualidade educacional dos estudantes da educação básica, serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro.

A portaria que define o calendário anual e semestral contendo todas as datas e eventos pedagógicos previstos será publicada nos próximos dias no Diário Oficial do DF.

Com informações da Agência Brasília