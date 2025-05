Aula no Espaço de Inovação marca o início das atividades do curso de Computação em Nuvem

Alunas do curso de Fundamentos em Computação em Nuvem foram recebidas nesta quinta-feira (15), pelo Espaço de Inovação para a primeira aula. A iniciativa, que é fruto de uma parceria entre a secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti-DF) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do DF (Senai-DF), pretende incentivar a participação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Para o instrutor do Senai, Vitor Santos, 22, o curso representa uma oportunidade de expandir o mercado de uma área recém-chegada ao Brasil, em especial, para quem está no início da trajetória profissional. “Acredito que a participação das meninas e mulheres nas áreas de ciência, tecnologia e inovação é fundamental para que possamos ter equipes mais diversas e com diferentes perspectivas sobre estas novas ferramentas”, afirma.

Já a estudante Vanessa Rafaela, 39, destacou a didática e o empenho dos professores do Senai-DF como o principal diferencial. Com mais de 12 cursos já feitos pela instituição, ela afirma que as diversas metodologias adotadas foram essenciais para superar os desafios que encontrou ao longo de sua formação. “Com a ajuda e o apoio irrestrito dos docentes, consegui vencer a dislexia e a síndrome do pânico. Sou muito grata a todos eles”, frisa.

A aluna Daniele Cruz, 41, decidiu fazer o curso para poder se qualificar profissionalmente e seguir carreira na área de tecnologia. “Quando vi o anúncio do curso, me senti acolhida e cuidada. É a primeira vez que participo de uma turma exclusiva para mulheres. Para mim, iniciativas como estas são essenciais para que possamos ser inseridas no mercado de trabalho de forma competitiva”, pontua.

Com 40 horas de duração, a qualificação integra o AWS Women in Cloud 2025: Impulsionando a Ascensão Feminina na Tecnologia, promovido pela Amazon Web Services. A computação em nuvem contempla a entrega recursos de tecnologia da informação, como o armazenamento de arquivos, por meio da internet.

*Com informações da Agência Brasília